伊朗示威｜特朗普宣布：即时对伊贸易伙伴加征25%关税 美促国民离开伊朗

伊朗反政府示威持续两周，美国总统特朗普于当地周一（12日）突然宣布，对任何与伊朗有贸易往来的国家，即时征收25%关税，声称要向德黑兰施压，迫使其停止「对全国反政府示威的血腥镇压」。

关税即时生效 中俄土巴料受影响

由于中国、巴西、土耳其及俄罗斯与德黑兰有密切经贸往来，外界预期此举将引发全球供应链动荡。



特朗普在社交平台表示，即日起，任何与伊朗开展业务的国家，其与美国的所有商业活动，都将被额外征收25%关税。不过，特朗普未有进一步界定「与伊朗开展业务」的范围。

他又重申，如果伊朗当局持续对示威者动用致命武力，美方将不惜采取军事行动。他形容伊朗政府已开始跨越他设定的「红线」，其国安团队正衡量多种「非常强硬」的选项。

《时代》：镇压恐酿6000死 医院遗体横陈

据人权组织指，截至今日，伊朗全国范围内的示威死亡人数已上升至599人，当中包括超过500名示威者及近百名安保人员。社交平台疯传的片段显示，德黑兰郊区的卡里札克法医中心（Kahrizak Forensic Medical Center）内外遗体横陈，部分遗体因停尸间饱和而被暂放于停车场的蓝色帆布上。

《时代》杂志更报道指，根据首都德黑兰几间医院的通报，以及一个由学者与专业人士组成的海外非正式团体计算，截至10日，死亡总数恐怕已达6000人。这项统计不包括当局没送往医院、而直接送至太平间的遗体，例如德黑兰南部郊区卡里札克法医中心地板及停车场堆放数百具尸体。

数以万计民众上街「反美」 国营电视播放画面

伊朗官方宣布已「全面控制局势」，并在今日组织数以万计的亲政府群众上街反击，高喊「美国去死」等口号，由国营电视台播出相关画面，并报道指示威者要对抗「美国-犹太复国主义、恐怖主义的暴乱」。目前伊朗仍全国大范围断网，与有关国营电视新闻画面形成强烈对比。

面对美方的军事威胁，伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）展现双轨姿态，一方面强调伊朗不求战但已「全面备战」，若遭攻击将报复美军基地；另一方面则透过阿曼（Oman）等中间人释出谈判意愿。他批评美方干涉内政，指责暴力冲突是美、以两国煽动的阴谋。

特朗普今听取国安简报 选项以「非动武」为主

白宫方面则传出，美军特种部队正密切监控伊朗局势，特朗普将于今日（周二）将听取国安简报，现阶段呈报特朗普的大多数选项会以「非动武」为主，例如宣布派航空母舰赴当地震慑德黑兰，同时也评估对伊朗政权发动网路攻击与资讯战。

官员透露，美方的选项可能包括增强网上的反伊朗政府资讯、网攻伊朗军民目标、对伊斯兰神职政权施加更多制裁乃至军事打击。特朗普也可能首次授权向伊朗运送马斯克旗下的「星链」卫星网络服务，协助示威者绕过政府的断网封锁。由于性质属初步讨论，预料特朗普不致在会中做最后拍板。

尽管如此，美国已发布新警报，建议国民离开伊朗和注意就地避难。