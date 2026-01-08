Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美司机拒受查图撞ICE人员 明尼苏达37岁女遭射杀触发示威︱有片

即时国际
更新时间：12:30 2026-01-08 HKT
发布时间：12:30 2026-01-08 HKT

美国移民局（ICE）执法人员7日截查一辆汽车时，37岁女司机拒绝配合，并试图撞开在车头拦阻的执法人员，遭连轰多枪当场死亡。事件激起当地及纽约民众示威。

目击者：死者面部中多枪

综合外媒报道，美国国土安全部（DHS）6日宣布在明尼苏达州大规模打击非法移民。7日，该州的明尼阿波利斯市（Minneapolis），ICE人员在截停一辆汽车准备检查时，37岁女司机Renee Nicole Good拒绝受查。

相关新闻：美移民局报告由AI「看图作文」 联邦法官质疑可信性

网上流传的影片可见，ICE人员试图开启汽车车门时，Renee Nicole Good即开车掉头，准备离开，并试图在车头栏阻的人员的方向驶离。该执法人员即拔出手枪，朝司机位置开多枪，然后往旁闪避。

ICE人员开火后，汽车继续转弯驶离，但在约十米外失控撞上泊在路边的另一辆车后停下。执法人员之后发现女司机在座位上流血昏迷。

目击者者Emily Heller向媒体表示，事发时有汽车堵塞道路，疑是抗议ICE打击非法移民的行动，期间听到有女探员拿令女司机「滚出去」。她指，涉事ICE人连开多枪，女司机面部中逾一弹。

特朗普开腔撑「自卫」

国土安全部长诺姆（Kristi Noem）事后表示，开枪的ICE特工是自己及同僚生命受到威胁下自卫还击。

相关新闻：美国成立新审查中心 加强移民审查

美国总统特朗普则在网上发文，认同诺姆的说法。

不过，明尼阿波利斯市长弗雷（Jacob Frey）则反驳上述的自卫说法，指现场影片直接反驳该些「胡乱编造」的谎言。

枪击事件，触发大批民众上街抗议，要求ICE离开明尼苏达州。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
21小时前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
2026-01-07 10:59 HKT
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
4小时前
天王细廿年女友随时变「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜报案 惊传爸爸于海外服刑
天王细廿年女友随时变「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜报案 惊传爸爸于海外服刑
影视圈
15小时前
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
21小时前
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
00:56
香港落雪？网传欧洲模型料「超级寒潮」月中袭港 最低跌至0°C 天文台：机会不大
社会
19小时前
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
楼市动向
8小时前
立法会主席选举 李慧琼以5票险胜陈振英成功当选 承诺邀官员定期介绍政策进度
立法会主席选举 李慧琼以5票险胜陈振英成功当选 承诺邀官员定期介绍政策进度
政情
1小时前
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
连锁酒楼激抵优惠！脆皮乳鸽/龙趸斑/烧鹅$28起 全港12间分店晚市供应
饮食
19小时前
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
影视圈
17小时前