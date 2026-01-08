美司机拒受查图撞ICE人员 明尼苏达37岁女遭射杀触发示威︱有片

美国移民局（ICE）执法人员7日截查一辆汽车时，37岁女司机拒绝配合，并试图撞开在车头拦阻的执法人员，遭连轰多枪当场死亡。事件激起当地及纽约民众示威。

目击者：死者面部中多枪

综合外媒报道，美国国土安全部（DHS）6日宣布在明尼苏达州大规模打击非法移民。7日，该州的明尼阿波利斯市（Minneapolis），ICE人员在截停一辆汽车准备检查时，37岁女司机Renee Nicole Good拒绝受查。

网上流传的影片可见，ICE人员试图开启汽车车门时，Renee Nicole Good即开车掉头，准备离开，并试图在车头栏阻的人员的方向驶离。该执法人员即拔出手枪，朝司机位置开多枪，然后往旁闪避。

ICE人员开火后，汽车继续转弯驶离，但在约十米外失控撞上泊在路边的另一辆车后停下。执法人员之后发现女司机在座位上流血昏迷。

目击者者Emily Heller向媒体表示，事发时有汽车堵塞道路，疑是抗议ICE打击非法移民的行动，期间听到有女探员拿令女司机「滚出去」。她指，涉事ICE人连开多枪，女司机面部中逾一弹。

特朗普开腔撑「自卫」

国土安全部长诺姆（Kristi Noem）事后表示，开枪的ICE特工是自己及同僚生命受到威胁下自卫还击。



美国总统特朗普则在网上发文，认同诺姆的说法。

不过，明尼阿波利斯市长弗雷（Jacob Frey）则反驳上述的自卫说法，指现场影片直接反驳该些「胡乱编造」的谎言。

枪击事件，触发大批民众上街抗议，要求ICE离开明尼苏达州。