白宫：特朗普不排除动用武力获得格陵兰

美国总统特朗普（Donald Trump）日前再度表达希望取得格陵兰。白宫指出，特朗普正在考虑，从丹麦手中获得格陵兰的多种方案，动用美军「始终是一个选项」。

特朗普：国家安全优先事项之一

法新社报道，白宫新闻秘书莱维特（Karoline Leavitt）周二（1月6日）说：「特朗普总统已多次明确表示，获取格陵兰是美国的国家安全优先事项之一，这对于在北极地区遏制对手至关重要。」

她还说：「总统及团队正在讨论实现这一重要外交政策目标的多种选项，当然，作为三军统帅，动用美国军队始终是他可以考虑的选项之一。」

白宫副幕僚长米勒周一接受CNN访问时质疑丹麦控制格陵兰的合法性，他说：「丹麦依照哪条法律获得了对格陵兰的控制权，他们领土主张的依据是甚么？格陵兰属于丹麦王国的依据是甚么？为让美国保障北极地区的安全，捍卫北约的利益，格陵兰明显应当成为美国的一部分。」

但据《华尔街日报》消息，美国国务卿鲁比奥周一（5日）在向国会议员通报时，淡化对格陵兰岛采取军事行动的可能。他暗示出兵并非迫在眉睫，并指出美国当局的目标是从丹麦手中购得格陵兰岛。

特朗普早在2019年第一任期时就提出要买下格陵兰岛，他长期以来一直声称，美国必须控制格陵兰岛才能确保美国自身安全。近期他接受《大西洋月刊》（The Atlantic）采访也说，「我们确实需要格陵兰，绝对需要」。他5日在总统专机「空军一号」（Air Force One）上向媒体表示，他将在数周后再次讨论这个议题。

丹麦首相弗雷泽里克森（Mette Frederiksen）做出强烈回应，警告特朗普应停止威胁。去年12月，丹麦情报机构首次指美国是丹麦潜在的安全威胁。

格陵兰是世界上最大的岛屿，也是丹麦的自治领地。它地处北冰洋与大西洋之间，大部分区域都在北极圈内。随著气候变化加速冰山融化开辟新的贸易航道，并释放新的自然资源如稀土等关键矿产和油气资源，这个区域的重要性日益显著。为此，俄罗斯和中国都向此区域投入更多资源，与美国及北约盟国争夺控制权。

此外，格陵兰岛战略位置优越，是美国弹道导弹防御系统的关键部署地点。同时，它也位于俄罗斯和美国之间导弹发射的最短路径上。这个岛已经是美国最北端的空军基地和用于探测导弹威胁和监测太空的雷达站所在地。