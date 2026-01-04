空袭委内瑞拉︱美军生擒马杜罗计划曾漏风声？ 亲信成CIA线人监视行踪

美国以打击毒品恐怖主义为由，3日凌晨空袭委内瑞拉，并派特种部队活捉委国总统马杜罗夫妇回美国受审。由于美军行动迅速，让外界震惊。惟美国旗语新闻社（Semafor）报道称行动计划曾外泄，但获悉行动计划的美国传媒未有立即报道，以防危及美军人员安全。

《纽时》、《华邮》获悉行动计划

报道引述两名消息人士的话说：「在美国2日夜间秘密突袭委内瑞拉前不久，《纽约时报》和《华盛顿邮报》获悉该计划，但决定暂缓发布相关报道，以避免危及美军人员安全。」



报道没有披露美国突袭委内瑞拉计划是如何外泄泄。



此外，美媒指，美国中情局（CIA）8月已潜入委内瑞拉，追踪马杜罗，并获对方一名亲信当「二五仔」，在美军动手时将马杜罗位置通知美方。

CIA小队8月潜入筹划行动

据路透社报道，美国中情局在今年8月已派出一支特遣小队，到委内瑞拉专门刺探马杜罗的行踪。

报道指，中情局还获一名与马杜罗关系密切的线人配合，帮助监视马杜罗日常生活中的一举一动外，还在美军行动时，将马杜罗夫妇准确位置报告美方。

央视报道指，此外，多名听取过美方行动简报的人士透露，在马杜罗被美国特种作战部队抓捕的前几天乃至行动当下，委内瑞拉政府内部的一名CIA消息源持续向美方通报马杜罗的行踪。

上述人士称，正是CIA提供了促成马杜罗被抓捕的关键情报。该机构不仅依托来自委内瑞拉内部的线人，还动用了由多架隐形无人机组成的监控体系，对委内瑞拉境内实施几乎不间断的空中监视，以掌握马杜罗的具体位置与行动轨迹。



据悉，美国总统特朗普于2025年秋季授权CIA采取更为强硬的行动，并在11月批准了针对委内瑞拉一系列行动的规划与准备工作。

一名了解马杜罗抓捕行动的人士表示，此次行动是CIA与美国军方之间深度合作的成果，历经「数月的周密筹划」。