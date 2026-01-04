空袭委内瑞拉｜据报马杜罗抵达纽约基地 赤脚戴头套落机 被押往布鲁克林拘留中心

据多间美媒报道，被美国拘捕的委内瑞拉总统马杜罗（Nicolás Maduro）已抵达美国。载有马杜罗及其妻子西莉亚・弗洛雷斯（Cilia Flores）的飞机，当地时间抵达纽约斯图尔特空军国民警卫基地（Stewart Air National Guard Base）。

疑以马杜罗乘直升机离开

从画面显示，一名相信是马杜罗的人在多名执法人员陪同下，步下飞机舷梯。该名男子疑似赤脚，头部被遮盖，并被戴上手铐，双腿亦被铁链锁住，其后被押解穿过停机坪，转乘直升机离开。

英国天空新闻形容，该名男子身形高大，与身高约1.9米的马杜罗相符。现场可见多名美国执法人员，包括身穿美国缉毒署（DEA）制服的人员，并有人疑似拍摄整个过程。

马杜罗登上「硫磺岛号」航母，并被带离委内瑞拉，将前往纽约受审。

报道指，涉事直升机将把马杜罗送往纽约布鲁克林的大都会拘留中心（Metropolitan Detention Center）。数分钟后，另有一名人士被带下飞机，惟身份尚未获官方确认。

美国哥伦比亚广播公司（CBS）亦引述消息指，飞机降落后，多名执法人员已登机处理相关拘押程序。美方暂未就拘押细节发表进一步声明。