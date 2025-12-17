悉尼邦迪海滩枪击︱被击毙枪手来自印度 上月疑偕子赴菲接受武装训练

澳洲悉尼邦迪海滩（Bondi Beach）12月14日发生大规模枪击案，造成16人死亡（包括其中一名枪手）、40多人受伤，震惊国际。澳洲警方经调查后，确认50岁枪手萨吉德（Sajid Akram）及其24岁儿子纳维德（Naveed Akram）受极端组织「伊斯兰国」（ISIS）影响发动袭击，其中萨吉德已被警方击毙，纳维德受伤被捕。印度警方12月16日证实，萨吉德原籍印度南部城市海德拉巴（Hyderabad），1998年移居澳洲，至今仍持有印度护照。

印度警方：枪手家属称不知其激进化

澳洲广播公司（ABC）引述匿名反恐官员指出，枪手父子于11月1日抵达菲律宾首都马尼拉，随后转往南部城市达沃（Davao），并于28日离境。调查显示，两人在菲律宾南部可能接受了「军事式训练」。菲律宾移民记录显示，父亲持印度护照入境，儿子则持澳洲护照。

澳洲警方在纳维德的车内搜出两面与ISIS相关的旗帜，进一步佐证其极端思想。澳洲联邦警察局长巴雷特（Krissy Barrett）强调，此案属「受ISIS启发的恐怖袭击」，与宗教信仰无关。

萨吉德1998年持学生签证移民澳洲，之后的27年间仅返回家乡6次。印度警方发表声明指，萨吉德移民后曾六次返回海德拉巴，但其家属表示对他激进化的思想或活动并不知情。当局正与澳洲警方合作，调查其国际联系与极端化过程。

菲律宾成武装训练热点引关注

据报道，菲律宾南部自1990年代起已成为伊斯兰武装分子的活动热点，过去位于巴基斯坦与阿富汗边境的训练营，近年有转移至菲国棉兰老岛的趋势。此次案件再度引发国际社会对东南亚极端主义网络扩散的忧虑。

澳洲总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）与新南威尔斯州长柯民思（Chris Minns）已听取反恐简报，并承诺加强国内安全合作。随著调查持续深入，澳洲警方不排除进一步揭露枪手父子与海外极端组织的联系链。