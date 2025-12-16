「Slop」成《韦氏词典》年度词 反映劣质AI数码内容

美国权威英文字典出版社《韦氏词典》（Merriam-Webster）公布2025年度词为「slop」（馊水），反映生成式人工智能（AI）普及下，网上低质内容愈见泛滥。该字原指泥浆或厨余，现被延伸用作形容批量生产、质素低劣的AI数码内容。

《韦氏词典》中「Slop」的解释。（网上图片）

对AI取代人类创意表达出反思

《韦氏词典》总裁巴洛（Greg Barlow）接受美联社专访时表示，「slop」一词既形象亦具时代感，涉及改变社会的AI技术，而相关内容「既令人著迷、又令人厌烦甚至觉得可笑」。

「Slop」一词最早出现于18世纪，指的是松软的泥浆，但后来其意义逐渐扩展，泛指没什么价值的东西。字典最新给予的定义，是「通常以人工智能大量产出的低质素数码内容」，包括荒诞影片、诡异广告图片、廉价宣传品、真假难分的假新闻，以及「劣质AI电子书」等。

相关新闻：「熊」登日本年度汉字 「米」百票之差居第二

随着影片生成工具如 Sora 等兴起，用户只需输入文字指令即可制作高度拟真的短片，引发对虚假资讯、深伪技术及版权问题的忧虑。

巴洛指出，「slop」一词容易让人联想到猪群在污糟食槽前争食的画面，虽然部分人对此感到不安，但他认为，相关搜寻急增反映公众对假、劣质内容的警觉提高，「他们更渴望真实、真诚的东西」，某程度上也是对AI取代人类创意表达出反思。

自2003年以来，该词典每年都会挑选一个词来捕捉及诠释当下的时代特征。去年，正值美国总统大选，全国舆论风云变幻之际，韦氏字典选择了「两极化」（polarization）一词。

过往十年韦氏字典年度词 为各个时代作注脚

《韦氏词典》每年会根据搜寻数据及用语走势选出年度代表字，过去十年分别选出「polarization」（两极化）、「authentic」（真实）、「gaslighting」（煤气灯效应）、「pandemic」（大流行）、「they」（他们/她们）、「justice」（正义）、「feminism」（女权主义）、「surreal」（超现实），试图为当年的社会氛围作注脚。