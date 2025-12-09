Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本地震｜台前主播拍片亲述「全裸逃生」 泡温泉池水突疯狂摇晃

即时国际
更新时间：11:31 2025-12-09 HKT
发布时间：11:31 2025-12-09 HKT

日本青森县东外海在当地时间昨日（12月8日）深夜11时15分发生7.5级强震，初估造成23人受伤，日本气象厅一度发布海啸警报，不少在日本旅游的台湾人遇到地震后，纷纷在网上分享事发当下的情况，前主播林旼叡当时刚好住在青森县，地震发生时正在酒店的户外大浴场泡温泉，当时整个温泉池狂晃，他只能「全裸逃生」，惊呼这次地震是他「人生中感受最强地震」。

相关新闻：日本青森7.5级地震｜外海清晨再6.4级地震　首用震后警报系统提醒风险

相关新闻：日本青森7.5级地震｜强震画面疯传 北海道游客22楼赤脚狂奔落街逃命

台湾前主播林旼叡这几天刚好在日本，昨天入住青森县奥入濑溪流星野酒店，因为当地正在下雪，酒店的户外浴池非常漂亮，地震当时他正好在泡温泉看美景，地震警报响起后下秒整个温泉池狂晃，起初还心想应该一下就停了，结果摇了30秒地震还是没有减弱迹象，只能赶快逃命。

林旼叡提到，在日本大浴池泡温泉不能穿衣服及泳衣，当下因此是裸体逃难，要先进到室内大浴场，进入更衣室后还要开锁才拿得到衣服，加上地上湿滑也不敢跑太快，整个过程相当惊险，所幸最后没有受伤。

相关新闻：日本青森地震下修至7.5级  清晨解除海啸警报  至少23伤逾10万人收避难指示

事件在网上曝光后，引发热烈回响，网民轮番留言「虽然不该笑但这个形容真的超级好笑」、「裸体逃命真的很可怕」。不少在青森县的台湾网友也惊呼「感觉是我遇过最大的地震」、「在日本遇到地震，也算解锁人生新成就了」、「从22楼安全门一路冲到1楼，然后才发现我没穿鞋子」、「这地震真的太大了，就算是台湾人也觉得很恐怖」。

有网民好奇询问震度「有比921大吗？」林旼叡本人回应称，当年921自己不在震央，但在感受上觉得「没有这次大」。此外，有上个月才刚去住过的网民留言表示：「完全明白你描绘的逃生路线，还好户外池的门没歪不然也进不去。」林旼叡也心有余悸地回复：「是不是真的路途遥远」，证实了从户外池奔回更衣室这段逃生路的艰辛。

相关新闻：日本青森县7.6级地震 预计北海道现3米高海啸 札榥游客披浴袍急逃

青森县外海昨日深夜发生规模7.5地震，地震后日本气象厅一度发布海啸警报，最高在岩手县海边观测到70厘米高的海啸，不少地方也因地震导致火灾，目前统计有23人受伤，未来一周内恐有规模6以上余震。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
23小时前
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
22小时前
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
楼市动向
6小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
15小时前
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
生活百科
20小时前
01:08
日本青森县7.6级地震 预计北海道现3米高海啸 札榥游客披浴袍急逃
即时国际
13小时前
酒店租霸︱一家3口住4个月欠¥5000房费 老板提「倒贴送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4个月欠¥5000房费 老板提「倒贴送客」遭拒
奇闻趣事
5小时前
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
3小时前
开播近25年的广东话长寿剧《外来媳妇本地郎》7日播出大结局。微博
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
20小时前
经初步分析，应家柏（图中）认为布文、李慕华及杜苑欣均有机会赢得锦标。
马场浮世绘｜骑师赛  应家柏睇好三将夺标
马圈快讯
16小时前