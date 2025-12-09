日本地震｜台前主播拍片亲述「全裸逃生」 泡温泉池水突疯狂摇晃

日本青森县东外海在当地时间昨日（12月8日）深夜11时15分发生7.5级强震，初估造成23人受伤，日本气象厅一度发布海啸警报，不少在日本旅游的台湾人遇到地震后，纷纷在网上分享事发当下的情况，前主播林旼叡当时刚好住在青森县，地震发生时正在酒店的户外大浴场泡温泉，当时整个温泉池狂晃，他只能「全裸逃生」，惊呼这次地震是他「人生中感受最强地震」。

台湾前主播林旼叡这几天刚好在日本，昨天入住青森县奥入濑溪流星野酒店，因为当地正在下雪，酒店的户外浴池非常漂亮，地震当时他正好在泡温泉看美景，地震警报响起后下秒整个温泉池狂晃，起初还心想应该一下就停了，结果摇了30秒地震还是没有减弱迹象，只能赶快逃命。

林旼叡提到，在日本大浴池泡温泉不能穿衣服及泳衣，当下因此是裸体逃难，要先进到室内大浴场，进入更衣室后还要开锁才拿得到衣服，加上地上湿滑也不敢跑太快，整个过程相当惊险，所幸最后没有受伤。

事件在网上曝光后，引发热烈回响，网民轮番留言「虽然不该笑但这个形容真的超级好笑」、「裸体逃命真的很可怕」。不少在青森县的台湾网友也惊呼「感觉是我遇过最大的地震」、「在日本遇到地震，也算解锁人生新成就了」、「从22楼安全门一路冲到1楼，然后才发现我没穿鞋子」、「这地震真的太大了，就算是台湾人也觉得很恐怖」。

有网民好奇询问震度「有比921大吗？」林旼叡本人回应称，当年921自己不在震央，但在感受上觉得「没有这次大」。此外，有上个月才刚去住过的网民留言表示：「完全明白你描绘的逃生路线，还好户外池的门没歪不然也进不去。」林旼叡也心有余悸地回复：「是不是真的路途遥远」，证实了从户外池奔回更衣室这段逃生路的艰辛。

青森县外海昨日深夜发生规模7.5地震，地震后日本气象厅一度发布海啸警报，最高在岩手县海边观测到70厘米高的海啸，不少地方也因地震导致火灾，目前统计有23人受伤，未来一周内恐有规模6以上余震。