泰国南部洪灾惨况曝光 女睹母淹死塞冰箱 自己漂浮雪柜四日终获救

即时国际
更新时间：10:18 2025-11-28 HKT
发布时间：10:18 2025-11-28 HKT

泰国南部受连场暴雨侵袭，多地爆发严重洪灾，其中宋卡府合艾（Hat Yai）灾情最为严峻，大量民居被洪水淹没，救援队连日奔赴灾区。近日一则母女在漂浮雪柜中求生的悲痛故事曝光，震撼泰国社会。

综合泰媒报道，来自普吉府志工队「สารสินทีม」的救援人员瓦拉帕少尉（ว่าที่ร้อยตรีวัลลภ บุญจันทร์）分享，他们在合艾附近 Ban Phru 村进行搜索时，在一片漆黑的洪流中，以手电筒逐户寻找受困居民。期间，他们发现一个漂浮于急流中的冰箱，微弱灯光下，一名年约50岁的妇人虚弱地举手示意求救。

志工上前后赫然发现，冰箱内只有她一人仍然生还，而她的已溺毙多时。由于洪水深至胸口，环境恶劣无法妥善安置遗体，该名妇人只能将妈妈的遗体放入冰箱内保存，而她就这样在水中挣扎等候救援，长达四天。

瓦拉帕少尉指，另一住户——一名年迈妇人——因站立不稳倒在积水中溺毙，其家人亦无奈把遗体放进仍然漂浮的雪柜中，以免遗体遭洪水冲走。他形容现场所见「令人鼻酸」，并难掩自责，表示「痛心自己来得太迟」。

救援队随后成功救出冰箱内的女子，将她从胸口深的洪水中带离。多名前线人员形容，今次合艾洪灾的规模与破坏力「前所未见」，累积的伤亡恐怕较往年更为严重。

当地流出的片段显示，洪水至今日仍未完全退去，不少居民被迫困在家中，部分更无法取得干净饮用水或粮食。救援队正日夜搜救，并呼吁居民保持警觉，避免前往危险区域。

合艾作为泰国南部主要城市，多次遭逢水患，但今次洪灾规模罕见，引起当局高度关注。

 

