中日关系恶化︱高市首就「台湾有事」解画 称诚实回答具体提问

日本首相高市早苗早前的「台湾有事」言论，令中日关系急剧恶化。高市今日首次就其惹火言论解释，是因为被「被问及具体的例子，我就计划诚实回答」。

愿致力修复中日关系

据中央社报道，高市早苗今天下午出席就任首相后的第一场党魁讨论会，对于本月7日，她在国会有关「台湾有事」的答询，指台湾发生紧急状况并伴随对方使用武力，有可能构成安全保障法制中，日本能够行使集体自卫权的「存亡危机事态」（存立危机事态）。



言论一出，中国反应强烈，令两国关系变得恶劣。

日本最大在野党代表野田佳彦今天在党魁讨论会上，问及「对于日中关系恶化，感到有何责任？」

高市未正面回应所谓的「责任」，但表示「当时，问者把情况限定在台湾有事，且问题也提到海上封锁。我当时也不打算具体提及此事，但只是一再重复政府迄今的答询内容，可能根据状况，使预算委员会被喊停，因为我当时被问及具体的例子，我就计划诚实回答。」

高市讲到「预算委员会可能会被喊停」时，场内在野党议员等人，响起一阵质疑的骚动。



她接著表示，「我完全就是依被问的内容，在可回答的范围内答询。政府的统一见解昨天已经过内阁会议决定，并已如答辩内容所述，不多也不少。」高市并未打算撤回先前的答询。

「每日新闻」报道，野田今天也追问高市，日中关系最近急速降温一事。

对此，高市回答，「日本经常对中国保持开放态度。未来，我的责任是透过沟通，建立全面性的良好关系，以及把国家利益最大化」，透露有意致力修复双方关系。

「日本经济新闻」报道，高市今天也在党魁讨论会就台湾表示，「维持著非政府间的实务关系。日本根据『旧金山和约』放弃了有关台湾全部的权利与权限，并没有立场认定台湾的法律地位。」