中日恶化｜日防相小泉进次郎到访与那国岛 指强化西南防卫至关重要

日本防卫大臣小泉进次郎今天访问冲绳县与那国町，视察陆上自卫队与那国驻屯地。与那国岛位于日本最西端，距离台湾仅111公里，被视为「台湾有事」时日本的第一线防卫据点。近期日本首相高市早苗的「台湾有事」发言引发中日关系紧张，使得小泉此行更具象征意义。

距离台湾仅111公里

小泉此行也和与那国町町长上地常夫会面，推测是为了部署飞弹部队，向地方寻求理解。小泉向媒体强调，引进飞弹部队「能够降低我国遭受武力攻击的可能性，不存在升高区域紧张的问题」。

他表示，日本正面临战后最严峻的安全保障环境，强化自卫队的防卫能力至关重要。地方的合作不可或缺，希望能审视推进相关工作。

小泉此次视察与那国岛，是在日中情势紧张下，向国内外清楚传达日本强化西南防卫的政策，同时试图争取地方支持，以推动后续基地与装备部署。

此外，小泉也视察了距离台湾最近、拥有飞弹部队的石垣驻屯地，视察负责应对敌方舰艇与飞弹的飞弹部队，并与队员家属等人交流。

日本近年加速强化自卫队在西南地区的部署，陆上自卫队2016年在与那国岛设置驻屯地，2019年在奄美大岛与宫古岛设置基地，2023年则在石垣岛开设驻屯地。未来，与那国岛还将部署地对空飞弹部队，配备可拦截敌机与巡弋飞弹的「03式中距离地对空诱导弹」（中SAM），进一步提高防卫能力。