2026劳力士中国海帆船赛｜奥运金牌徐莉佳坐镇「Happy Go」明日维港起航

由香港游艇会主办、被誉为亚洲最高等级蓝海经典离岸赛的「2026劳力士中国海帆船赛」，将于周三（4日）上午在维多利亚港正式揭开战幔。今届赛事星光熠熠，焦点落在国家首位帆船奥运金牌得主徐莉佳身上，她将坐镇卫冕冠军船队「Happy Go号」，与船长聂华及一众职业好手，挑战横越南中国海直达菲律宾苏碧湾、全长565海里的艰巨征途。

重游旧地 忆香港夺冠经历

徐莉佳在今日赛前记者会上显得精神奕奕。对于重返香江参赛，她坦言感触良多，更形容香港是其帆船生涯的「福地」：「香港见证了我帆船运动生涯的启蒙。我10岁开始练帆船，第一场比赛就是在这里。」徐莉佳回忆道：「1998年我在香港拿了女子组冠军，掀开了人生的新篇章，也让我更加坚定要在帆船这条道路上去追梦。现在回来参加大帆船离岸赛，感觉又打开了新的篇章。」

转战离岸赛 担任舵手迎新挑战

从奥运小帆船转战大帆船离岸赛，徐莉佳坦言这是一次全新的学习过程。她透露自己在船上将身兼多职：「起航时我会担任战术师及自由人角色，哪里需要人手就在哪里跑动。驶出维港后，我会进入排班系统担任舵手，掌握一半时间的舵。」

对于这项挑战，她表示：「虽然我有20年帆船经历，但更多是小帆船，离岸远航对我来说是相对较新的领域。船上聚集了高水平职业水手，我期待在未来三天的比赛中学到更多技能。」

无惧恶劣天气 「风浪是家常便饭」

这条由维港驶向菲律宾苏比克湾、全长565海里的赛道绝非坦途。风高浪急加上地形、渔网等障碍，参赛船队将会面临重重挑战。根据气象预报，赛事期间可能会遭遇大风大雨。对此，徐莉佳展现出顶级运动员的心理素质：「对于帆船水手来说，应对各种天气已经是家常便饭。天气好坏、风大风小，甚至暴风，我们都要想办法应对。」

她坚定地说：「大风大雨不会阻止我们前行的脚步。我们会寻找应对方式，选用合适的帆，挑选最好的航线，尽快到达终点。」她更透露，长远目标是累积足够经验，未来挑战著名的「劳力士悉尼至霍巴特帆船赛」。

强敌环伺 卫冕之路不平坦

「Happy Go号」是2024年赛事的双料冠军（冲线冠军及IRC全场总冠军），今年力争卫冕，但面对的竞争异常激烈。主要对手包括由菲律宾帆船界领军人物Ernesto Echauz带领的「Standard Insurance Centennial V号」，该船曾于2023年夺得冲线冠军；以及由澳洲「Alive号」和香港「Rampage号」强强联手的「Team Alive-Rampage号」，实力不容小觑。

赛事将于明日上午11时20分在维多利亚港起航，选手需克服南中国海变幻莫测的风浪及渔网阵，争夺象征最高荣誉的劳力士腕表及奖杯。

记者：杨功煜