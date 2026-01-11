Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

剑击│蔡俊彦以银牌展开2026年 满意成绩：「银牌都dope啦」

即时体育
更新时间：09:53 2026-01-11 HKT
发布时间：09:53 2026-01-11 HKT

「世一」蔡俊彦(Ryan)周六在花剑世界杯巴黎站男子个人赛中，由首圈64强起过关斩将，强势跻身决赛，最终以10:15不敌美国剑手陈海翔 (Alexander Massialas)得亚军，以一面银牌展开2026年之旅，延续去年的大勇状态。Ryan亦满意自己的成绩，在社交平台发文：「银牌都dope啦」﹗

连续2站世界杯上颁奖台

蔡俊彦在今站巴黎站由64强打起，连过5关先后击败两位日本剑手永野雄大和饭村一辉、两位意大利名将马治及林巴迪，还有以个人名义参赛的基历克，强势跻身决赛。这名28岁港将与世界排名第4的美国华裔剑手陈海翔争冠，在一度领先8:7下，最终输10:15，在新年第一击摘银而回。

蔡俊彦满意以银牌展开2026年。蔡俊彦FB截图
蔡俊彦满意以银牌展开2026年。蔡俊彦FB截图
蔡俊彦在男花世界杯巴黎站夺得银牌。国际剑联图片
蔡俊彦在男花世界杯巴黎站夺得银牌。国际剑联图片
男花世界杯巴黎站，(左起)银牌蔡俊彦、金牌陈海翔、铜牌林巴迪和比安基。国际剑联图片
男花世界杯巴黎站，(左起)银牌蔡俊彦、金牌陈海翔、铜牌林巴迪和比安基。国际剑联图片
美国好手陈海翔在决赛击败蔡俊彦摘金。国际剑联图片
美国好手陈海翔在决赛击败蔡俊彦摘金。国际剑联图片

满意26年银牌开局

Ryan上月在世界杯福冈站勇夺金牌，连续两站都踏上颁奖台，延续25年的大勇状态。他亦满意自己在26年的开局，在社交平台发帖上载比赛相片，并写道：「银牌都dope啦」。Ryan今日将伙拍张家朗、梁千雨和何承谦，参加团体赛。

蔡俊彦于4强击败意大利好手林巴迪。国际剑联图片
蔡俊彦于4强击败意大利好手林巴迪。国际剑联图片
蔡俊彦于4强击败意大利好手林巴迪。国际剑联图片
蔡俊彦于4强击败意大利好手林巴迪。国际剑联图片
决赛蔡俊彦不敌陈海翔，以银牌完成新年首击。国际剑联图片
决赛蔡俊彦不敌陈海翔，以银牌完成新年首击。国际剑联图片
决赛蔡俊彦不敌陈海翔，以银牌完成新年首击。国际剑联图片
决赛蔡俊彦不敌陈海翔，以银牌完成新年首击。国际剑联图片

相关报导：剑击│蔡俊彦男花世杯巴黎站取得亚军 张家朗32强止步

相关报导：剑击│陈诺思花剑世杯香港站64强止步 矢言已尽最大努力

相关报导：剑击｜女花世界杯陈诺思连挫队友与国家队好手 成港队唯一晋级64强剑手

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
排队7年一月两派 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到冇心理准备 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
排队7年「一月两派」 拒绝东涌两周后极速二派 公屋申请人：快到过份 网民恭喜：这区劲好住｜Juicy叮
时事热话
18小时前
元朗Yoho Town单位起火，酿一死一伤。梁国峰摄
元朗Yoho Town单位起火 酿1死1受伤昏迷
突发
2小时前
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
内地网民热议「最无法接受的香港文化」 座厕/食饭搭枱未算最难挨？游客提不能随地做1件事引共鸣
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
32岁TVB「最强小三」火红低胸战衣无惧寒流晒Body 恋富二代住半亿豪宅 早前荣升马主
影视圈
19小时前
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
麦明诗9个月大儿子展现惊人自理能力 专家外婆赞不绝口 称做一事可培养独立性格
影视圈
15小时前
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
内地网红为流量疑偷走铜锣湾酒店「无主孤魂」牌 传属已故女星 潘绍聪直击证牌位失踪
影视圈
15小时前
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证
奇闻趣事
3小时前
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
TVB力捧男一惊爆颁奖礼内幕 曝光待遇「零车马费」？ 大合照企后排：我这个18线演员
影视圈
17小时前
「浪漫战神」今场换上霍宏声，或能转一转手风，为唐献芳 (左) 赢马补数。
霍宏声为唐献芳赢马补数
马圈快讯
20小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
2026-01-09 13:18 HKT