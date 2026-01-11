剑击│蔡俊彦以银牌展开2026年 满意成绩：「银牌都dope啦」
更新时间：09:53 2026-01-11 HKT
「世一」蔡俊彦(Ryan)周六在花剑世界杯巴黎站男子个人赛中，由首圈64强起过关斩将，强势跻身决赛，最终以10:15不敌美国剑手陈海翔 (Alexander Massialas)得亚军，以一面银牌展开2026年之旅，延续去年的大勇状态。Ryan亦满意自己的成绩，在社交平台发文：「银牌都dope啦」﹗
连续2站世界杯上颁奖台
蔡俊彦在今站巴黎站由64强打起，连过5关先后击败两位日本剑手永野雄大和饭村一辉、两位意大利名将马治及林巴迪，还有以个人名义参赛的基历克，强势跻身决赛。这名28岁港将与世界排名第4的美国华裔剑手陈海翔争冠，在一度领先8:7下，最终输10:15，在新年第一击摘银而回。
满意26年银牌开局
Ryan上月在世界杯福冈站勇夺金牌，连续两站都踏上颁奖台，延续25年的大勇状态。他亦满意自己在26年的开局，在社交平台发帖上载比赛相片，并写道：「银牌都dope啦」。Ryan今日将伙拍张家朗、梁千雨和何承谦，参加团体赛。
