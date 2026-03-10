专才被加租决心「租转买」 818万购马鞍山临海屋苑3房定居香港

租金持续攀升，不少租客加快「租转买」。美联物业马鞍山联席区域经理陈少鸿表示，该行最新促成专才斥818万元承接马鞍山迎涛湾737实呎户。

陈少鸿表示，成交单位为马鞍山迎涛湾1座中层H室，实用面积约737平方呎，为3房间隔，早前以858万元放售，获专才客洽购，有见楼市回升，加上业主加租，故决心「租转买」定居香港，议价后以818万元承接，实用呎价约11,099元。

持货15年帐赚逾「两球」

资料显示，原业主于2011年以约569万元购入上述物业，持货约15年，帐面升值约249万元。

迎涛湾位于马鞍山鞍骏街23号，由华懋发展，于2001年4月开始落成，临海而建。屋苑由2座楼宇组成，提供508个单位，分为2至3房间隔，实用面积487至1,568方呎。项目自设住客会所，提供包括室外泳池、健身室及网球场等。基座设有商场，邻近更有马鞍山广场、马鞍山中心商场及新港城中心等。迎涛湾邻近港铁马鞍山站，步行时间约6分钟，小学校网在89区，中学校区在沙田。

