大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭

大埔宏福苑大火令无数家园尽毁，除支援及安置问题外，保险赔偿安排亦成为社会关注重点。虽然现时业主申请按揭时，银行通常会要求业主购买火险以保障单位结构安全，不过当物业供满后，业主是否仍需要自行购买火险？香港保险业联会行政总监刘佩玲接受《星岛头条》查询时表示，楼宇结构保险并不是只为按揭而购买，供满或全额支付的单位都应该确保有足够火险，保障单位结构因受保风险而损毁时的重置费用。

一般大厦或已购备楼宇结构保险

根据政府统计处人口普查2021年数据，全港已有逾6成自置物业已供满；另据中原地产综合统计处数据显示，宏福苑94.6%家庭属于业主，当中没有按揭供款及借贷还款的业主占85.7%，有按揭供款及借贷还款的业主仅占8.9%。

刘佩玲表示，若大厦已为各业主购买楼宇结构保险，业主可以考虑不自行加购。不过，部分业主为求安心，会选择额外加购楼宇结构保险，因为有损失时可以向自己的保险公司提出索偿，相对较为方便。保单赔偿按比例摊分原则处理

惟要注意的是，赔偿总额是根据实际损失而需重置，包括维修或重建的费用而定，换言之，即使屋苑和小业主都有购买楼宇结构险，赔偿时都会以比例摊分原则处理，并不存在两份保单可以加起来得到双倍赔偿。

至于已供满楼按的小业主要购买楼宇结构险，保障额应以单位的重建或受损后的还原费用为准。她建议，小业主可以参考市场上的公开资料，以建筑成本（例如每平方呎若干千元）作预算。

早前有按揭业界人士指火险保额相当于按揭额，如果最终赔偿额足够填补按揭额，业主就毋须再供款；其后再作回应时表示，宏福苑业主能否以保险抵偿按揭，目前仍存变数，又指「若用保险赔款偿还按揭余额，业主须自行投保火险」。

对此，刘佩玲解释，楼宇结构保险并不是只为按揭而购买，供满或全额支付的单位都应该确保有足够火险，保障单位结构因受保风险而损毁时的重置费用。

她指，当意外发生后向保险公司索偿，保险公司会为受损状况作出评估和定损（Loss adjusting）。若保单渉及承押人（Mortgagee），即借出贷款的一方，保险公司会通知承押人一方，再由承押人决定赔偿金额用作偿还贷款或是用作重置受损部份，故此保单赔款的主要作用仍然是帮助客户重置受损部分，而非只是为了偿还贷款。

保障住所财物 可买家居保

所谓「楼宇结构险」，又称火险或楼壳火险，泛指楼宇结构保险，是保障楼宇结构遭到受保风险，如火灾等所破坏引致的损失。由于做按揭时，借款方要保障抵押品的价值，所以要求借款人购买，故亦有俗称「按揭火险」。

另一方面，有保险业界人士接受访问时提到，一间单位可以买两种保险，除了楼宇结构保险外，购买家居保险可以为家中的家私、装修、电器及个人财物等提供保障；同时，家居保险一般都会附送第三者责任保险，如果占用人因为疏忽而引致第三者有财物损毁或者人命伤亡，亦可有保障。

刘佩玲续表示，今次宏福苑大火，家居财物保有两个可以即时应用的保障，包括：一旦居所因受保事件引致不适合居住，而需另觅临时居所（如酒店）的住宿费用，实报实销，以及意外身故保障，提供一笔过的现金身故赔偿。

