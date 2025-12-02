荃湾西租务旺「3客抢1盘」 半年租金涨近15% 映日湾放盘3日速租出｜区区睇楼

随著荃湾西逐年发展完善，吸引了不少自住用家及投资客上车，虽然该区位于新界西，但凭借便利的交通与舒适的环境，楼价已逐步追上市区楼，并有强劲的租务需求。不过，有区内代理表示，由于区内近年无新盘供应，且地区配套成熟，即使租务需求强劲，惟租盘供应短缺，基本上处于「3组客抢1租盘」的情况，并有价高者得的租赁个案。

映日湾1房月租1.73万

中原地产荃湾西站高级分区营业经理林恩信表示，荃湾区11月录得约143宗租赁成交，按月减少12%。他指，日前促成荃湾映日湾一宗租赁成交，仅放盘3日，即获年轻夫妇以月租1.73万元承租，实用呎租58元。该成交单位为映日湾3座中层F室，实用面积298平方呎，属一房间隔，望城市景，附带企理装修。原业主于2023年以615万元购入单位，租金回报约3.4厘。

荃湾映日湾一宗租赁成交，仅放盘3日，即获年轻夫妇以月租1.73万元承租。

「有时出现价高者得成交」

另外，林恩信还指，相较于整个新界西，近荃湾西的屋苑有较多租务及交投需求，因为附近交通方便，地区发展成熟，还有大型商场可满足日常生活需求，因此基本上大多数人会选择租或购置近荃湾西的住宅。不过，他称即使租务需求强劲，供应却未能赶上，是因为区内近年无新楼供应，且区内屋苑用家占大多数，少数为投资者放租，导致甚至出现3组客抢一租盘的情况，有时更出现价高者得的租赁成交。

荃湾西租赁市场价方面，林恩信表示，一房间隔单位介乎1.7万元至1.8万元；两房间隔则为2万元至2.3万元；三房间隔为2.5万元至3万元；四房则介乎4万元至4.5万元。投资回报率方面，他称因近半年租金升幅达10%至15%，回报率可达3厘至3.5厘，较以往数据更高。

海之恋租盘供应较多

据林恩信分享，荃湾西附近受捧的楼盘包括海之恋，映日湾、全•城汇、以及环宇海湾，以500平方呎左右的两房单位而计，入场价约为900万元；而至于700平方呎左右的三房单位，入场价可达1,300万元至1,500万元。

其中，海之恋租盘供应较多，他指，因为该屋苑伙数较多，投资客则相对更多。该屋苑共有2期，14座，提供2,406个单位，实用面积由370呎至1,163呎，属小学校网为62，中学校网为荃湾区。屋苑大部份单位拥有海景，可眺望蓝巴勒海峡、汀九桥、青衣南北桥等景致。 据中原地产放盘资料可见，海之恋目前月租入场价为2万元，实用面积为391平方呎的一房单位。

11月映日湾录5宗租赁成交

至于映日湾，林恩信指，该屋苑11月录得5宗租赁成交，包括1宗开放式户及4宗一房单位，平均实用呎租约63元。据中原地产放盘资料可见，映日湾目前共有8个放盘，月租入场价为1.55万元，实用面积为242平方呎的开放式单位。此外，他还表示，综合成交宗数可见，海之恋，映日湾以及全•城汇的两房户型较受欢迎，环宇海湾则以三房户型受捧，以上楼盘皆以家庭客或两夫妻为主。

