Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

月之暗面Kimi新一轮融资启动 投前估值升至315亿美元

商业创科
更新时间：15:59 2026-06-30 HKT
发布时间：15:59 2026-06-30 HKT

据内媒《科创板日报》引述消息报道，内地AI独角兽月之暗面Kimi上一轮200亿美元估值融资于近日完成交割，新一轮融资已经启动，投前估值升至315亿美元（约2,457亿港元）。

年度经常性收入突破3亿美元

报道指出，Kimi在本轮融资沟通中披露了其最新收入数据：6月中旬ARR（年度经常性收入）突破3亿美元，收入增长主要来自模型叠代带动的开发者使用和API收入提升。同时，API收入已占Kimi整体收入7成以上并持续走高。

报道又指，Kimi的收入曲线初现Anthropic早期商业化阶段的特征：开发者调用放量、API占比提升、海外付费用户增长，并由模型能力叠代带动价格体系上移。
 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
前律政司检控主任遭革职褫夺退休金 提司法覆核今被驳回
前律政司检控主任遭革职褫夺退休金 提司法覆核今被驳回
社会
6小时前
世界杯2026｜田中碧做罪人赛后痛哭 板仓滉：非一人失误，是作为球队落败 。
世界杯2026｜田中碧做罪人赛后痛哭 板仓滉：非一人失误，是作为球队落败
足球世界
7小时前
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点
影视圈
19小时前
马国明偕妻一家五口逛名店 《东周刊》独家爆汤洛雯三招备孕 暴胀出巡孕味浓
00:53
马国明偕妻一家五口逛名店 《东周刊》独家爆汤洛雯三招备孕 暴胀出巡孕味浓
即时娱乐
8小时前
卢海鹏罕见姪仔悲从中来 睹三兄弟旧照叹：一家五口剩番我 豁达看生死自嘲「想死冇咁易」
卢海鹏罕见姪仔悲从中来  睹三兄弟旧照叹：一家五口剩番我  豁达看生死自嘲「想死冇咁易」
影视圈
7小时前
台旅客来港饮茶遇搭枱「怪客」？核突食相吓到急埋单 离开惊见一幕当场崩溃 网民两极反应：个心有点难过VS俾我都走人
台旅客来港饮茶遇搭枱「怪客」？核突食相吓到急埋单 离开惊见一幕当场崩溃 网民两极反应：个心有点难过VS俾我都走人
生活百科
2026-06-29 15:45 HKT
苦主「取消保单」惨遭呃走50万 骗徒假扮AI客服 逐步套取银行资料
投资理财
5小时前
日本球迷穿上巴西球衣，作「土下座」致歉。oidonhagouda@X
世界杯2026︱日本输波崩溃球迷遭强披巴西国旗 分析：需尊重输家
即时国际
5小时前
北上长住随时跌入「全球征税」网？项明生教一招合法避税惹议 网民反问：住老人院点算？｜Juicy叮
北上长住随时跌入「全球征税」网？项明生教一招合法避税惹议 网民反问：住老人院点算？｜Juicy叮
时事热话
23小时前