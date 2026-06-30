月之暗面Kimi新一轮融资启动 投前估值升至315亿美元

据内媒《科创板日报》引述消息报道，内地AI独角兽月之暗面Kimi上一轮200亿美元估值融资于近日完成交割，新一轮融资已经启动，投前估值升至315亿美元（约2,457亿港元）。

年度经常性收入突破3亿美元

报道指出，Kimi在本轮融资沟通中披露了其最新收入数据：6月中旬ARR（年度经常性收入）突破3亿美元，收入增长主要来自模型叠代带动的开发者使用和API收入提升。同时，API收入已占Kimi整体收入7成以上并持续走高。

报道又指，Kimi的收入曲线初现Anthropic早期商业化阶段的特征：开发者调用放量、API占比提升、海外付费用户增长，并由模型能力叠代带动价格体系上移。

