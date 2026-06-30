月之暗面Kimi新一轮融资启动 投前估值升至315亿美元
更新时间：15:59 2026-06-30 HKT
发布时间：15:59 2026-06-30 HKT
发布时间：15:59 2026-06-30 HKT
据内媒《科创板日报》引述消息报道，内地AI独角兽月之暗面Kimi上一轮200亿美元估值融资于近日完成交割，新一轮融资已经启动，投前估值升至315亿美元（约2,457亿港元）。
年度经常性收入突破3亿美元
报道指出，Kimi在本轮融资沟通中披露了其最新收入数据：6月中旬ARR（年度经常性收入）突破3亿美元，收入增长主要来自模型叠代带动的开发者使用和API收入提升。同时，API收入已占Kimi整体收入7成以上并持续走高。
报道又指，Kimi的收入曲线初现Anthropic早期商业化阶段的特征：开发者调用放量、API占比提升、海外付费用户增长，并由模型能力叠代带动价格体系上移。
最Hit
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福 老婆颜值爆灯成焦点
19小时前
台旅客来港饮茶遇搭枱「怪客」？核突食相吓到急埋单 离开惊见一幕当场崩溃 网民两极反应：个心有点难过VS俾我都走人
2026-06-29 15:45 HKT