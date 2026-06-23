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甲骨文一年裁员2.1万人 较预期更多 涉AI应用而削减职位

商业创科
更新时间：10:57 2026-06-23 HKT
发布时间：10:57 2026-06-23 HKT

甲骨文（Oracle）表示，过去12个月全球员工人数减少2.1万人，裁员规模较先前公布的更大，当中包括因AI应用而被削减的职位。

重组成本达18亿美元

甲骨文在周一提交的年度监管文件中表示，公司在营运中采用及部署AI技术，已导致并可能继续导致员工人数减少。截至5月31日财政年度结束时，全球全职员工数目降至14.1万人，低于一年前的16.2万人；同时，相关人手削减带来约18亿美元重组成本。

截至5月底，甲骨文约有4.9万名美国员工，另有约9.2万名员工位于海外。

大建AI数据中心 庞大开支添压

目前甲骨文正面对财务压力，主因公司为OpenAI等客户大举建设AI数据中心，资本开支庞大。彭博早前报道，甲骨文今年较早时已开始裁减数千个职位，以节省现金，但公司一直未正式披露削减人手的具体规模。

完成今轮削减后，甲骨文员工数目已略低于2022年收购电子健康纪录公司Cerner前水平。该公司当年以280亿美元收购Cerner，曾新增数千名员工。

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