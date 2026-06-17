跨境展业整治惹关注 吴清称市场存在误读 支持合法渠道跨境投资

据内媒报道，中证监主席吴清在2026陆家嘴论坛上表示，近期市场关注跨境展业整治，当中存在一些误读。他强调，整治对象是未在内地持牌、却在内地开展跨境证券交易服务的机构，并非投资者跨境投资。此外，吴清表示，大力支持上市公司并购及再融资，进一步激发并购重组活力，深化再融资改革，并支持符合条件的港股上市公司境内上市，更好促进两地市场互动发展。

吴清表示，证监会近期会同有关方面，坚决查处个别机构违法违规跨境展业问题，下一步将推动健全跨境监管协调机制，强化日常资讯共享及市场沟通。

监管方向是「开正门、堵偏门」

吴清指出，监管方向是「开正门、堵偏门」，既支持合法合规跨境投融资活动，亦依法打击各类跨境违法行为。他又称，对投资者通过合法渠道进行跨境投资，监管部门仍会给予支持及有效保护。

中国证监会等八部门上月已印发《综合整治非法跨境证券期货基金经营活动实施方案》，提出经过两年集中整治，全面取缔境外证券期货基金经营机构非法跨境经营活动。方案同时要求，引导投资者通过港股通、QDII及跨境理财通等合法渠道进行境外投资。

值得留意的是，证监会5月22日通报，依法对老虎、富途、长桥境内外相关主体在内地非法经营证券业务等行为立案调查，并作出行政处罚事先告知。证监会指，相关主体未经核准，亦未取得内地证券业务许可，却在内地开展证券交易营销推广、处理交易指令等服务并取得收益，构成非法经营证券业务。