DFI近年动作多多 旗下4大明星品牌各有新策略 应对网购及北上消费潮

据报拟与百佳合并的惠康，母公司DFI为怡和旗下零售集团，去年转赚2.7亿美元，按年增加17.4%。DFI集团在港经营万宁、7-Eleven、惠康及IKEA，早前集团早前公布四大品牌业务策略，万宁及7-Eleven主力提升体验，惠康及IKEA则以低价策略吸客。

万宁去年同店销售增5% 7-Eleven今年力推新鲜概念店

万宁近年品牌定位为「全方位健康顾问」，去年引入逾600款全方位健康类别新品，而去年同店销售按年升5％，其中表现最突出为健康保健类别。万宁香港、澳门及中国常务董事刘家昌表示，香港零售商难以与内地斗平，故万宁著重提升服务吸引顾客回归消费

刘家昌指出，「全方位健康产品」（Wellness Category）录得双位数增长，万宁不单提升上架健康产品种类，亦引入独家产品，其中万宁独卖的SKU去年销售上升20%。万宁去年退出内地实体市场转战跨境商城平台，刘家昌表示去年跨境商城平台增长达双位数，目前增长趋势持续。

至于开店步伐，万宁会因应各区不同需求继续在港增设门市，今年已新增两间门市。

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7-Eleven已订立三大核心策略：鲜食、数码转型及门店体验。7-Eleven香港及澳门常务董事雷理良透露，位于铜锣湾的鲜食概念店于去年7月开幕后，首半年内鲜食销售升幅逾35%，现已将鲜食概念店模式扩展至观塘及天水围，计划今年新增逾20间鲜食概念店，并改造20间现有分店。雷理良亦透露，未来希望将概念店模式加入细舖分店，为细舖注入探索式消费体验。

为庆祝45周年，7-Eleven将跑马地分店变身为80年代设计，为顾客带来7-Eleven登陆香港时的便利店购物体验。7-Eleven并与GRS及BeCandle合作，推出特别版服饰系列，包括Cap幅、工装及Tee，在7-Eleven网店发售。

惠康「网购店取」销售增4倍 IKEA「再创低价」吸客 登陆屯门掀话题

惠康超市去年推出「系坚价」活动，已成为推动业务持续增长新动力。「系坚价」涵盖逾400款产品，并在指定期间提供15%至40%折扣优惠，自推出活动后，「系坚价」产品销量上升50%。

至于惠康「网购店取」网上销售业务，截至去年12月1日，惠康门市取货服务已由42家扩展至202家门市，并覆盖范围从单一杂货延伸至新鲜食物与杂货全品类，而「网购店取」的销售额亦比去年增长了一倍以上。

DFI零售食品（香港及澳门）常务董事陈建麟（Darren）表示，惠康想培养顾客「网购店取」的习惯，使网购变成一件既不需要在家等、又不需要到店内逼的方便体验。他又指，店内大部份员工、以至收银员均可帮手拎取包裹，免除顾客在高峰期排队取货的困扰。

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IKEA近年积极开设4间约面积约1万呎小型店舖，及在商场开设Pop-Up期间限定店，于去年12月13日开幕的屯门限定店，为新界大西北首间IKEA分店，开幕后即成为大西北热话。屯门店售卖客厅、厨房及睡房用品等。

IKEA北亚区董事总经理李超诚表示，IKEA在纸箱包装及物流上减省成本，于热卖商品推出「再创低价」吸客，以应对零售商价格战。他亦透露IKEA网上业务持续扩张，目前已占整体零售额22%至23%。

DFI去年转赚2.7亿美元 按年增加17.4%

DFI去年收益88.69亿美元，按年增加0.5%，基础溢利2.7亿美元，按年增加17.4%。年内来自健康及美容业务溢利为2.28亿美元，便利店溢利9,670万美元，食品业务溢利6,150万美元，家私业务经营溢利为2,590万元。

DFI指出业绩改善得力于健康及美容业务实现强劲销售及利润增长，便利店业务于下半年亦恢复利潼增长。DFI主席指出，虽然去年零售环境充满挑战，但业绩反映出战略是有效进行。

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