华资耀才31年历史终迎卖盘 从佣金战始祖到不敌互联网券商 蚂蚁接手憧憬挑战富途 

香港老牌券商耀才（1428）昨日（30日）正式完成卖盘交易，由蚂蚁集团全资子公司收购该公司50.55%股权，总现金代价为28.14亿元，相当于每股3.28元；同时，耀才董事会同日换班，除了行政总裁许绎彬外，叶茂林等董事悉数辞任，而多名蚂蚁系内高层则将会入局。换言之，具有31年历史的一代华资券商正式落幕，取而代之的是由中资蚂蚁集团领军的一场转型战，市场甚至憧憬可以挑战目前在港占据领先地位的富途证券。不过，目前两者规模差距仍大，其中耀才市值仅约200亿元，富途则高逾1,400亿元。

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叶茂林95年创办 初期仅56名员工

耀才创办人叶茂林自称「Money Hunter」，生于草根，早年曾在李嘉诚公司打工，中五辍学后做小贩维生，后转战成衣配额生意，与潮商大佬、丽新制衣创办人林百欣等合作，赚得第一桶金。踏入90年代初，叶茂林预见成衣业瓶颈，从而转型，并于1995年正式创立耀才证券，成立初期仅有56名员工。

在耀才成立之初，市场份额高度集中于外资大行及传统老牌华资行，并面临当时香港证券业实行0.25%最低佣金制度，以及1997年亚洲金融风暴影响等，持续处于亏损状态。

港03年取消最低佣金 成发展关键

业务转折点在于2003年，当年香港政府正式宣布取消「最低佣金限制」，叶茂林抓住这个机会，率先将佣金大幅降至0.05%，并同时大力推广网上交易，其平价佣金策略吸引大量来自银行客户，带动公司业绩节节攀升。

随后耀才在2010年在港交所（388）上市，股份编号1428，更获交银国际入股支持。在上市当年，耀才网上交易额占总交易额比例高达87.6%，活跃客户增长率达40.1%；同年，公司推出「耀才财经台」，成为证券界首创的全球直播网上财经频道。

虽然2013年受全球经济疲弱拖累，香港经济亦不景气，但耀才趁此机会大举扩张实体分行网路，除了建立占地30,000平方呎的九龙区总部，连同中环总行及所有分行合共22个营业点，遍布全港；更实施7天营业、24小时环球市场支援热线等服务。在2014年，更获周大福入股成为第二大股东，进一步壮大实力。

互联网券商崛起 富途大幅抢客

尽管耀才在传统券商中领先，但自2010年代末期开始，随著互联网技术的普及，以富途证券为代表的互联网科技券商强势崛起，导致年轻客户流失至更便捷的网上平台；再加上过百间券商抢占客户，传统经纪模式难以为继。根据2025年业绩显示，耀才分行由高峰20多间减至13间。

根据数据显示，尽管耀才在2025财年上半年的客户资产规模仍达到了863亿元，客户总数超过60万，但相较于富途仍明显不足。有券商估算，富途在港拥有80万至100万付费客户；业绩则显示，富途2025年季末客户资产规模达1.23万亿元、全年交易量高近15万亿元，反映耀才在市占率与增长上已被全面超越。因此，耀才面对产业竞争加剧与数位转型压力，此次出售被外界视为老牌券商在激烈市场环境下的策略选择。

蚂蚁结合本地网络 憧憬挑战各券商

到了去年4月，蚂蚁集团宣布以每股3.28元收购耀才50.55%股权，较停牌前股价溢价约17.6%，总代价28.14亿元；交易历经香港证监会及内地国家发改委等多部门审批后，于昨日正式完成交割。

值得留意的是，耀才股价自去年4月受卖盘消息炒起，周一股价收报12.65元，即期内炒高逾3倍；不过，该股一度炒高至最高17.68元，即现价仍距离高位近三成。

展望未来，东吴证券认为，交易完成后双方可在客户资源、产品端形成协同，推动香港财富管理产业数位转型。另有市场分析，蚂蚁此举将重塑香港证券业竞争格局，并可能引发与腾讯系券商的「双马之争」，甚至憧憬将结合支付宝的流量优势与耀才的本地化网络，对富途、以至一众券商形成挑战。

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