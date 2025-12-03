Workday与泡泡玛特合作 提供AI人力资源管理 助拓全球30地区业务
发布时间：15:37 2025-12-03 HKT
企业人力资源、财务及代理AI管理平台Workday今日（3日）宣布与泡泡玛特（POP MART，9992）合作，支援其全球业务扩展及员工团队转型。
助简化流程及支援各地合规
公司表示，POP MART将运用其全面人力资源管理解决方案，包括由新一代AI解决方案Workday Illuminate驱动的Human Capital Management（HCM），可提供统一可靠的员工数据来源，有助简化人力资源流程，支援各地合规要求，并提升在各市场的可视度及灵活度。
目前POP MART业务遍布超过30个国家及地区，拥有逾570间实体店铺及逾2,500部Robo Shop自动贩卖机，随着北美、欧洲、亚洲及中东市场扩展，建立可扩展的全球人力资源系统已成为公司全球化策略的关键。
POP MART人力资源总监贺恭则表示，Workday提供统一平台，让其能够有效地支援人才发展、简化营运，并专注于核心业务，为全球的收藏家带来快乐。助简化人力资源流程，支援各地合规要求
