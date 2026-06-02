李泳豪4字回应爸爸与李泳汉脱离父子关系 《东周刊》独家专访鼎爷爆粗狂闹「仆X仔」

81岁李家鼎（鼎爷）近期爆发严重的家庭争产风波，早前接受《东周刊》独家访问时，更痛心宣布与46岁大仔李泳汉正式脱离父子关系。对于父亲怒断父子情的决绝决定，细仔李泳豪今日（2日）回复《星岛头条》时，以短讯表示：「唔回应啦」，并附上一个双手合十的Emoji，似乎不愿对这场越演越烈的家庭恩怨讲太多。这场纠纷源于今年4月前妻施明的丧礼，两兄弟随后由不和升级至争产，就连李家鼎相恋廿年的圈外女友Viva（马贯东母亲）亦被卷入风波之中。

李家鼎大闹李泳汉「仆X仔」

「神隐」近一个月后，李家鼎日前现身尖沙咀一间中菜馆接受《东周刊》独家专访，精神状态已回复不少，更中气十足地向大家打招呼：「阿爷返嚟啦！」他透露自己胃口大开，长胖了一点，老而弥坚。然而，当话题转到令他陷入人生低潮的家事时，鼎爷依然怒火中烧。一提起大仔李泳汉，他在镜头前后大闹对方是「仆X仔」逾10次，更严肃兼斩钉截铁地公开声明：「由2026年5月29日晚8点10分起，李泳汉唔系我李家鼎个仔，佢嘅嘢与我无关！」彻底与大仔划清界线。

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李家鼎自施明离世决心斩父子情

向来有话直说的李家鼎坦言，家事沦为全城热话令他感到十分烦心。他叹息道，自从施明离开后，因为太伤心，便开始下定决心斩断父子情。当被问到若然将来李泳汉浪子回头，或者遇到困难时会否心软原谅及帮忙，李家鼎黯然却决绝地落闸：「既然如此，何必当初，原谅呢两个字就冇啦，讲完。讲佢就心噏。」这番言论亦意味著李家鼎与李泳汉的父子关系已再无弯转的余地。

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