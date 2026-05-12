港姐变样改运！《东周刊》独家爆陈晓华微调五官 庄子璇整走猪胆鼻 外貌进化助星途

近年无线花旦为求上镜更完美，纷纷借助医美科技「进化」突围而出，其中2018年港姐冠军陈晓华（Hera）更是越变越靓的成功例子。最新一期《东周刊》独家爆，入行7年的陈晓华为求在镜头前展现最佳状态，经闺密介绍下进行微调，专攻鼻子及苹果肌，甚至约每4个月就修葺一次，令五官轮廓更为立体精致。美貌大升级的她星途亦随之大放异彩，不仅找名师「补习」洗脱以往演技生硬的批评，更凭《金式森林》等剧集三度获提名「最佳女主角」，连玄学家区仲德都指其直挺鼻梁与饱满苹果肌有助提升气场及事业运，绝对是「变靓啲」助攻事业的最佳写照。

庄子璇入行三年「两度进化」

同样迎来外貌大跃进的，还有2023年港姐冠军庄子璇。当年参选时曾被网民狠批「猪胆鼻」及缺乏冠军相的她，入行短短三年已「两度进化」，鼻型变得毕直挺拔，脸型亦越见V字，近期换上新造型后更散发出混血儿气质，让网民惊叹判若两人。面对外界的整容质疑，庄子璇展现高EQ，将变靓归功于减肥成功、化妆技术进步及勤做美容，并坦承照片有轻微「微调」。外貌升级的她随即备受公司力捧，不仅主持多个节目及参演重头剧，近期更入选《魔音女团》，工作量急升。

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古佩玲容貌变化屡成热话

至于凭《爱•回家之开心速递》「素素」一角成功入屋的2019年季军古佩玲，其容貌变化亦屡成热话。她曾被富商刘銮雄不点名调侃样貌「硬胶」，网上甚至流出她鼻子疑似离奇歪斜的片段以及出道前的陈年MV；片中的她面阔、扁鼻兼有少许哨牙，与现时的精致小V脸相距甚远，更有传她当年为选拔港姐曾要求同学删除旧照。虽然古佩玲以化妆师不同来解画，其绯闻男友陈浚霆亦护航力撑「女大十八变」，但无可否认，这三位港姐佳丽的华丽蜕变，确实与她们在娱乐圈日渐璀璨的发展互相辉映。

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