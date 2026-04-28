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蔡一智变身「宠妻儿狂魔」  《东周刊》独家爆护子暖心举动  13岁𡥧仔暴风成长

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更新时间：12:00 2026-04-28 HKT
发布时间：12:00 2026-04-28 HKT

现年61岁的草蜢成员蔡一智，近日正忙于在红馆举行7场演唱会。虽然工作排山倒海，但向来是「爱妻号」兼「绝世好爸」的他，依然不忘抽空享受家庭乐。在日前的中环，本刊独家捕获，蔡一智和老婆周雪芳带同𡥧仔First Choy一同「亲子游」，相当温馨。现场所见，13岁的First Choy暴风级成长，身高已追贴爸爸；期间，蔡一智更慈父上身，过马路时紧张地提点儿子「企入啲」。

蔡一智对家人关怀备至

这位廿四孝爸爸事业家庭两边忙，但从不愿错过子女任何一个成长阶段，不论亲生还是继女都疼爱有加，用行动证明父爱从不偏心，另他对老婆更加关怀备至。蔡一智因右手有两只拇指而被称「六指狂魔」，其实「宠妻儿狂魔」的外号更匹配！

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蔡一智𡥧仔暴风成长

草蜢一连7场的演唱会刚正式开锣，现时正进行得如火如荼。日前，本刊就捕获蔡一智百忙之中陪伴老婆和𡥧仔。当日下午4时，蔡一智一家三口现身中环，现场所见他身穿西装褛配搭牛仔裤，加上一头招牌长发，casual得来星味十足，在人群中极度抢眼 ；反而老婆周雪芳贯彻低调作风，戴上cap帽及口罩，全身包到冚。不过，最「抢fo」的莫过于儿子First Choy ，今年13岁的他暴风级成长，变得高大威猛，身高已追贴爸爸，他们仨并肩而行，画面温馨！

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