梁朝伟新片为艺术牺牲「全裸」吸金 《东周刊》独家直击刘嘉玲名店10分钟「血拼」扫货

63岁的影帝梁朝伟最近为其首部主演的欧洲电影《寂静的朋友》频繁飞往各地宣传，其中最引人热议的莫过于他在片中全裸的突破性演出。尽管有「社恐」，梁朝伟为迎合韩国市场，仍罕有地大派心心手势，被粉丝笑称「被逼营业」。当梁朝伟为事业积极「吸金」时，他58岁的妻子刘嘉玲则在香港尽情享受生活。最新一期《东周刊》就独家目击刘嘉玲现身金钟太古广场，虽无老公陪伴，但气场依旧强大，并在短短10分钟内于名店完成了两袋战利品的「快闪血拼」，展现了「快、狠、准」的购物神技。

梁朝伟与刘嘉玲性格互补

梁朝伟与刘嘉玲自2008年结婚至今，近18年的婚姻生活恩爱如昔，但两人的相处模式却非比寻常。梁朝伟性格内向，是个不善交际的「社恐影帝」，沉迷演戏，对购物零欲望；相反，刘嘉玲则是外向的「社交女王」，热衷艺术、投资与名牌。这种看似南辕北辙的组合，却奇妙地互补不足。刘嘉玲曾坦言「长久的婚姻是相互的忍耐」，两人从不强迫对方改变，各自在独立的空间里互相包容。此外，他们实行前卫的「财政独立」模式，家庭开支由梁朝伟负责，但个人财产互不干涉，给予彼此最大的尊重与信任。

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刘嘉玲投资有道坐拥10亿物业

在独立的财务管理下，梁朝伟与刘嘉玲的财富均相当惊人，曾有传媒估计他们总资产高达20亿港元。入行43年的刘嘉玲早已是圈中公认的富婆，投资眼光独到，单在香港便手持至少10个总值逾10亿的物业。她位于半山的豪宅「梅苑」装潢如博物馆，其中一件古董花瓶估值便超过5000万港元，也难怪她曾霸气回应传闻，直言自己的身家「不止8亿」。梁朝伟也曾透露自己的财产交由专业人士打理，夫妻二人不仅在演艺事业上成就非凡，在理财方面同样展现出惊人实力。

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