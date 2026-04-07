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TVB辣招强收艺人社交帐号 《东周刊》独家爆张振朗戴祖仪拒就范 郭柏妍游嘉欣反抗遭雪藏

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更新时间：10:00 2026-04-07 HKT
发布时间：10:00 2026-04-07 HKT

最新一期《东周刊》独家爆，TVB为加强对旗下艺人的形象及网络风险管理，近日推出「辣招」，强制要求所有艺人交出其个人社交平台（包括Instagram、Facebook、小红书等）的帐号及密码，由公司进行「中央管辖」。此举旨在统一监管发文内容，确保讯息恰当，并配合公司新成立的「艺人创作者网络」（ACN）商业策略，以防艺员在网上的一举一动得失内地市场、引起公关灾难。新条款更指明，艺人即使在完约后一年内，其社交帐号仍归TVB管理，以防公司投资的心血付诸东流。这项政策在艺人内部引发轩然大波，许多人对私隐被侵犯感到不满，担心个人生活将被彻底监控，与粉丝的真诚互动亦将变得虚假。

张振朗、戴祖仪与郭柏妍等坚拒交帐号

在众多艺人中，有四位正值上位的年轻小生花旦选择了正面「抗旨」，他们是视帝张振朗、多栖艺人戴祖仪，以及「A0女神」郭柏妍和游嘉欣。他们认为社交平台是多年心血经营的个人资产，也是与粉丝直接沟通的桥梁，不愿轻易拱手相让。

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郭柏妍与游嘉欣反抗被踢出《魔音女团》

然而，反抗的代价迅速浮现。郭柏妍与游嘉欣本是综艺选秀节目《魔音女团》的大热人选，却因拒绝签署新条款，在大众的惊讶声中双双出局。而近年在内地人气急升的张振朗，据悉也因此被暂时搁置了数个商业洽谈，事业面临重大抉择。

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粉丝量成抗衡筹码

这四位艺人之所以敢于冒着被「雪藏」的风险，皆因他们在社交平台上已累积了强大的实力。视帝张振朗拥有超过37万粉丝，商业价值极高；戴祖仪、郭柏妍及游嘉欣的粉丝数亦分别达29万、25.8万和14.4万。庞大的粉丝基础不仅为他们带来了可观的广告代言机会，更成为他们与公司进行角力的重要筹码。这次风波的核心，已演变成一场关于个人私隐、创作自由与职业前景之间的艰难抉择。究竟是为保饭碗而妥协，还是为守护最后的私人空间而牺牲事业，已成为TVB旗下艺人目前最困难的课题。

想睇最新一期《东周刊》详细报导，即刻点击：https://bit.ly/41cINIP

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