旧爱滕丽名靠《寻秦记》翻Hit  《东周刊》独家爆魏骏杰带新欢拜神  离婚后曾豪言为女儿终生不娶

电影《寻秦记》大热，还获得《第44届香港电影金像奖》的11项提名，当中入行31年的滕丽名（阿滕）更首度竞逐「最佳女配角」。滕丽名人气急升，带挈埋旧爱魏骏杰也受到关注。当年备受力捧的魏骏杰，因突然飞起拍拖9年的阿滕，娶了内地女子张利华而沦为「渣男」，但之后魏骏杰亦离婚收场。

魏骏杰曾萌自杀念头

魏骏杰家庭和事业均大受打击，曾因封关有一年半时间系零收入。各方面都不顺的魏骏杰一度萌生自杀念头，幸好女儿的一句「你净系可以爱我一个」，令他及时振作，魏骏杰遂便许下「终生不娶」的承诺，只专心揾钱养女。前年，他终成功走出阴霾，不单止事业有起色，还迅速觅得第二春。

相关阅读：魏骏杰前妻张利华做保险成「顶尖会员」 年收入近5百万登业界顶峰 曾被指婚内出轨搭上单车手

魏骏杰后悔「终生不娶」承诺

据知魏骏杰对之前「终生不娶」的承诺感到后悔，于是改为短期内不会再婚，或者等女儿大些再打算。转眼间，女儿已经15岁了，升读中学后，也变得明白事理，所以他也愿意再闯情关。

魏骏杰带新欢西贡拜神

日前，《东周刊》就独家捕获，他带同新欢及爱女到西贡拜神，「一家三口」乐也融融。当日魏骏杰带同头戴蓝色cap帽、身穿白色风褛，包到冚的新欢，以及扎住马尾、着啡色衫的女儿Jessica，现身西贡的天后庙拜神。现场所见，他对拜祭仪式熟悉，还从旁指导女儿，而Jessica也乖乖照做。首先，「一家三口」拎着香支，双手合十诚心地在庙外念念有词，继而再入内装香；接着他陪同新欢捧着衣宝，在神坛先跪拜后，便一起去化宝。期间，他又不时展露右手臂上的「六字大明咒」和左脚小腿的「禅」字纹身。

魏骏杰享受家庭乐

《东周刊》直击魏骏杰「一家三口」的互动过程。千帆过尽的魏骏杰，成功走出失婚的阴霾，现时不仅有女儿，还有新欢陪伴，享受平淡的「家庭乐」，跟前妻的物质追求，明显南辕北辙。

想睇最新一期《东周刊》详细报导，即刻点击：https://bit.ly/4rYF2SS

相关阅读：90年代TVB小生肥肿难分 成单亲爸爸北上发展多年 一细节证仍获大批内地粉丝不离不弃