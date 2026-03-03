张与辰频密会狄波拉 获钦点做「一哥」 《东周刊》独家爆用霆锋人脉北上发展

谢霆锋母亲狄波拉（拉姑）被最新一期《东周刊》独家直击，与《中年好声音3》亚军张与辰「密会」，被爆已将对谭辉智的宠爱之情，转移至40岁的张与辰身上。日前，狄波拉与张与辰现身中环置地广场，狄波拉不仅全程心心眼，更拿出儿子谢霆锋的短片作「教材」，倾囊相授。据知情者向《东周刊》爆料，随著TVB Music Group（TMG）的「一哥」吴业坤完约，宝座悬空，内部竞争激烈。而张与辰因够听话，几乎从不拒接工作而备受看好。狄波拉看准时机，不仅力推他接棒「一哥」，更亲自担任其「军师」，利用谢霆锋的人脉和成功经验为他铺路，目标是将他打造成「霆锋2.0」，强势进军内地市场。

张与辰冧掂狄波拉致谭辉智失宠

狄波拉的「移情别恋」让《中年好声音2》亚军谭辉智大感失落。想当初，狄波拉对他宠爱有加，不但是其歌迷会的「永远荣誉会长」，更豪捐百万支持，如今谭辉智却大呻：「好少揾我嘞𠵱家，成个月冇联络。」甚至打电话给拉姑时，对方竟戏言「你边位呀？」知情者向《东周刊》透露，张与辰之所以能成功「上位」，除了因为他家人与狄波拉是好友，更在于他十分识做。他不但在自己生日会上特地为狄波拉准备蛋糕，制造惊喜，更频频主动约见请教并争著买单，最终成功夺得狄波拉的欢心。

狄波拉做张与辰策略顾问

面对狄波拉的全力扶持，充满野心的张与辰对「一哥」宝座及内地市场可谓志在必得。知情者向《东周刊》续指，张与辰虽有自己团队，但事无大小，从市场定位到宣传策略，都要狄波拉过目才安心，完全将其奉为「策略顾问」。眼见对手有超级军师加持，气势如虹，谭辉智亦不敢松懈，近日主动出击，以「银弹攻势」拢络人心，豪气出钱出力，与狄波拉联手大搞《中年好声音》团拜活动，席间更不断大赞狄波拉年轻，希望能挽回在对方心中的首席地位。

谭辉智大呻狄波拉变心？