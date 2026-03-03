Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张与辰频密会狄波拉 获钦点做「一哥」 《东周刊》独家爆用霆锋人脉北上发展

即时娱乐
更新时间：10:00 2026-03-03 HKT
发布时间：10:00 2026-03-03 HKT

谢霆锋母亲狄波拉（拉姑）被最新一期《东周刊》独家直击，与《中年好声音3》亚军张与辰「密会」，被爆已将对谭辉智的宠爱之情，转移至40岁的张与辰身上。日前，狄波拉与张与辰现身中环置地广场，狄波拉不仅全程心心眼，更拿出儿子谢霆锋的短片作「教材」，倾囊相授。据知情者向《东周刊》爆料，随著TVB Music Group（TMG）的「一哥」吴业坤完约，宝座悬空，内部竞争激烈。而张与辰因够听话，几乎从不拒接工作而备受看好。狄波拉看准时机，不仅力推他接棒「一哥」，更亲自担任其「军师」，利用谢霆锋的人脉和成功经验为他铺路，目标是将他打造成「霆锋2.0」，强势进军内地市场。

张与辰冧掂狄波拉致谭辉智失宠 

狄波拉的「移情别恋」让《中年好声音2》亚军谭辉智大感失落。想当初，狄波拉对他宠爱有加，不但是其歌迷会的「永远荣誉会长」，更豪捐百万支持，如今谭辉智却大呻：「好少揾我嘞𠵱家，成个月冇联络。」甚至打电话给拉姑时，对方竟戏言「你边位呀？」知情者向《东周刊》透露，张与辰之所以能成功「上位」，除了因为他家人与狄波拉是好友，更在于他十分识做。他不但在自己生日会上特地为狄波拉准备蛋糕，制造惊喜，更频频主动约见请教并争著买单，最终成功夺得狄波拉的欢心。

相关阅读：谢霆锋背贴背黐住市民食泰菜画面曝光 亲民举动电晕食店员工 傍实狄波拉行名店极孝顺

狄波拉做张与辰策略顾问

面对狄波拉的全力扶持，充满野心的张与辰对「一哥」宝座及内地市场可谓志在必得。知情者向《东周刊》续指，张与辰虽有自己团队，但事无大小，从市场定位到宣传策略，都要狄波拉过目才安心，完全将其奉为「策略顾问」。眼见对手有超级军师加持，气势如虹，谭辉智亦不敢松懈，近日主动出击，以「银弹攻势」拢络人心，豪气出钱出力，与狄波拉联手大搞《中年好声音》团拜活动，席间更不断大赞狄波拉年轻，希望能挽回在对方心中的首席地位。

相关阅读：《中2》谭辉智老婆罕现舞台！夫妻台上火并骑呢舞姿 另类放闪竟引网民微言：唔知佢乜水

想睇最新一期《东周刊》详细报导，即刻点击：https://bit.ly/4cW6En1

谭辉智大呻狄波拉变心？

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
19小时前
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
01:11
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新
即时国际
2小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
23小时前
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
影视圈
18小时前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
12小时前
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影视圈
16小时前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
19小时前
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突发
13小时前
赌王三太陈婉珍新形象庆生状态惊人 何超云中门大开超性感切蛋糕 向新欢嘟嘴甜到漏？
赌王三太陈婉珍新形象庆生状态惊人  何超云中门大开超性感切蛋糕  向新欢嘟嘴甜到漏？
影视圈
14小时前
杜拜「买楼送居留权」狂吸客 获俄国人及币圈新贵青睐 惟受战火波及吓退睇楼客
杜拜「买楼送居留权」狂吸客 获俄国人及币圈新贵青睐 惟受战火波及吓退睇楼客
海外置业
5小时前