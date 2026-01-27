Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

姜涛P牌仔炒车报警  《东周刊》直击人气王转玩平价日本车  倾续约首要条件赚人仔

更新时间：12:00 2026-01-27 HKT
发布时间：12:00 2026-01-27 HKT

MIRROR成员姜涛去年2月在鸭脷洲驾驶考试中心，学了10多堂车就去应考；而极有驾驶天份的他，仅用了15分钟便成功一take pass。成为「P牌仔」的姜涛，虽然曾忍不住去了睇法拉利，八卦一下价钱，但最后还是却步，转为入手一架价值约60万元的黑色宝马IX系电动车 。

姜涛转开平价日本车

据密友爆料，荣升做车主的姜涛，短短3个月就发生交通意外，导致新车撞花损毁，需要送入厂维修，故他近日转以平价版日本车代步。此外，密友又透露，姜涛与MakerVille只余下不足3年的合约，巳开始倾续约事宜；而他的首要条件，便是在工作上拥有自主话事权及北上赚人仔。

姜涛曾想买法拉利

去年荣升车主的姜涛，首部战车本想入手男人梦寐以求的法拉利，但最后还是选择「实际型」的、一架价值约60万元的黑色宝马IX系电动车，他还一炮过课金，作为奖励自己努力工作的礼物。而爱以揸车减压的他，脑闭塞时便会游车河来清醒头脑，让自己远离繁嚣。此外，爱车如命的他，每日一收工便会到停车场望望爱车，更亲自落手落脚打理，又不停购买汽车「补品」及添加装置，当正「老婆仔」咁锡，尽显男人的浪漫。

姜涛炒车报警

不过，据密友爆料，还未甩「P牌仔」的姜涛，去年底驾驶「老婆仔」出街时，竟不小心发生交通意外，导致它擦花之余，更撞到凹陷。幸好，姜涛并没有大碍，只是轻微擦伤，当时亦有报警求助，及后他亦如常开工。密友表示：「60万蚊新车，落地几个月就整花，姜涛都好心痛，即刻拎入厂尝试维修。不过，佢自此都有阴影，揸车加倍小心，并且非常专注，而近两个月亦都冇见佢再揸呢架车出街，而系揸另一架平价版日本车代步。」

想睇最新一期《东周刊》详细报导，即刻点击：https://bit.ly/4bdFnM5

