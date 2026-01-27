钟柔美男女关系复杂  《东周刊》独家直击骚玉腿喂生果  绝密校园生活揭秘

现年19岁、童星出道的「声梦小花」钟柔美（Yumi），一直声称感情状态是「A0」，成功建立纯情形象。不过，她在去年底却因错发跟TVB艺人刘展霆的啜面短片而泄「蜜」；然而她死撑没有拍拖，并坚称「工作为主、学业为重」。

钟柔美校园生活大揭秘

去年尾，本刊就捕获在香港大学就读新闻系的Yumi。现场所见，她悉心打扮，身穿短裙仔大晒玉腿，期间还开心得喂闺密食生果，又快乐地四周围打卡，心情靓靓，尽情享受大学的校园生活！

相关阅读：艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞

钟柔美是中菲混血儿

中菲混血儿、今年19岁的钟柔美（Yumi），小时候已经跟随薛家燕四出表演，亦曾参演剧集，变身童星。2021年，她参加TVB的歌唱选秀节目《声梦传奇》第一季，并凭劲歌热舞夺得季军，崭露头角。翌年，她正式出道成为歌手。之前，炎明熹（Gigi）由于不续约，被掟入雪柜，故TVB便将准备投放在Gigi身上的资源，给予听教听话的Yumi，既安排她唱歌、拍剧，还铺路返回内地发展，开行turbo力捧。

钟柔美拒拍跟异性亲密举动

入行以来，Yumi一直坚称自己的感情状况是零拍拖经验的「A0」。前年，被问及感情事时，她还煞有介事的说︰「我唔系好钟意主动追男仔，唔钟意呢种感觉。」同时，她自爆不能接受与异性在幕前有亲密的举动：「如果要拍揽揽抱抱或者锡锡场面，我都唔得。」纯情形象冧爆一众宅男，更捧她为「A0女神」。

钟柔美锡锡短片引轩然大波

不过，去年底，Yumi因错手放了一段短片，而引起轩然大波。片中，她被绯闻男友刘展霆从后揽实兼啜面，而她亦一脸受落。随即「A0」身份备受质疑，Yumi 马上解画，表示在圣诞派对玩「真心话大冒险」，她由于输了被罚上载短片，加上自己鬼妹仔性格，兼且与刘展霆是好朋友，总言之一切仅是玩游戏而已。

相关阅读：钟柔美神隐多时突「上水」 贴扭腰热舞片疑试水温 遭洗版围攻：每日清零当A0？

想睇最新一期《东周刊》详细报导，即刻点击：https://bit.ly/4biVist