Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

解构古天乐长红之谜 《东周刊》独家爆高人布强力风水阵 出动热水壶、金钟催谷事业

即时娱乐
更新时间：10:00 2026-01-20 HKT
发布时间：10:00 2026-01-20 HKT

古天乐除了是位成功的演员，近年更创立电影公司「天下一」，成为娱乐大亨。他投资制作的电影如《明日战记》、《九龙城寨之围城》等均叫好叫座。最新一期《东周刊》独家爆古天乐的成功除了靠努力，原来他有位隐世大师苗师傅为其布风水局。最近，古天乐担任总监制兼主演的电影《寻秦记》势如破竹，票房屡创佳绩，《东周刊》独家直击古天乐办公室及大宅内多个威力强大的风水阵。

古天乐大宅摆强力风水阵

据玄学家区仲德分析，古天乐于贝沙湾大宅摆放了强力风水阵，能尽取南北灵气，为他凝聚财运与声望，助事业更上一层楼。区仲德接受《东周刊》访问表示︰「已进入下元九运第三年，玄空气运称为『木火龙神局』，气场已聚。这个『群龙巨马』的风水阵，能迎接南山地运，尽取北水灵气，增聚古天乐的个人财运及声望，事业更上一层楼。」

相关阅读：古天乐谈做电影辛酸：香港市场不足以归本 唔想「部部蚀」想尽办法 冀为香港影坛换血定下死线

热水壶助事业蒸蒸日上

除了家居，古天乐在湾仔和观塘的公司亦有玄机。古天乐位于湾仔的公司门口摆设了「八龙六马」，构成「天龙地驿阵」，寓意天地合一，运转乾坤，有助财源广进；观塘公司则以「大马配一群小马」的布局，利用九运属火（马年）的特性，催旺其才华与事业地位。然而，最引人注目的，是其办公室内部两个奇趣的风水局。其中一个名为「滚水蒸马发财阵」，是在四条大水柱前，将五只金马分别放在五个打开盖的热水壶上，取其「蒸蒸日上、马上发财」之意。区仲德解释，此阵水主财，火主马，形成水火既济的格局，寓意粮草充足，财源不绝，尤其对应2026丙午火马年，有助事业大功告成。

相关阅读：电影评论学会大奖2025丨完整得奖名单 古天乐廖子妤膺影帝影后 《私家侦探》连夺两大奖成赢家

办公室放金色时钟消煞增运

另一个更为奇特的风水局，是在办公室不同角落放置金色时钟，构成「镇煞转运金钟阵」。此阵法据说能运转时空，改善气场，达到消煞增运、趋吉避凶的效果。对于《寻秦记》这部历经波折、耗资巨大的电影来说，这个阵法被认为有极大的帮助。从《寻秦记》上映后，无论在港澳还是内地市场，票房均势如破竹，口碑载道，似乎印证了这些风水布局的非凡威力。

相关阅读：「古天乐恩人」儿子贴钱打工 街头豪派大叠银纸 曾获富爸爸掷亿元力捧捞极唔红

想睇最新一期《东周刊》详细报导，即刻点击：https://bit.ly/4pP3bJM

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
15小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
19小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
15小时前
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
商业创科
5小时前
筲箕湾烧味店突爆红！门外近20人等位食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
17小时前
31岁TVB当扎小生为离巢铺路？频北上再度做男一前途无限 早前赴无线颁奖礼要靠边站
31岁TVB当扎小生为离巢铺路？频北上再度做男一前途无限 早前赴无线颁奖礼要靠边站
影视圈
12小时前
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
政情
4小时前
麦道朗 (图) 将在星期日沙田客串一天，当日举行两场一级赛，骑者已经卜定骑「举步生风」及「浪漫勇士」。
麦道朗周日客串卜定恶马
马圈快讯
18小时前
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
影视圈
18小时前