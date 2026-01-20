解构古天乐长红之谜 《东周刊》独家爆高人布强力风水阵 出动热水壶、金钟催谷事业

古天乐除了是位成功的演员，近年更创立电影公司「天下一」，成为娱乐大亨。他投资制作的电影如《明日战记》、《九龙城寨之围城》等均叫好叫座。最新一期《东周刊》独家爆古天乐的成功除了靠努力，原来他有位隐世大师苗师傅为其布风水局。最近，古天乐担任总监制兼主演的电影《寻秦记》势如破竹，票房屡创佳绩，《东周刊》独家直击古天乐办公室及大宅内多个威力强大的风水阵。

古天乐大宅摆强力风水阵

据玄学家区仲德分析，古天乐于贝沙湾大宅摆放了强力风水阵，能尽取南北灵气，为他凝聚财运与声望，助事业更上一层楼。区仲德接受《东周刊》访问表示︰「已进入下元九运第三年，玄空气运称为『木火龙神局』，气场已聚。这个『群龙巨马』的风水阵，能迎接南山地运，尽取北水灵气，增聚古天乐的个人财运及声望，事业更上一层楼。」

相关阅读：古天乐谈做电影辛酸：香港市场不足以归本 唔想「部部蚀」想尽办法 冀为香港影坛换血定下死线

热水壶助事业蒸蒸日上

除了家居，古天乐在湾仔和观塘的公司亦有玄机。古天乐位于湾仔的公司门口摆设了「八龙六马」，构成「天龙地驿阵」，寓意天地合一，运转乾坤，有助财源广进；观塘公司则以「大马配一群小马」的布局，利用九运属火（马年）的特性，催旺其才华与事业地位。然而，最引人注目的，是其办公室内部两个奇趣的风水局。其中一个名为「滚水蒸马发财阵」，是在四条大水柱前，将五只金马分别放在五个打开盖的热水壶上，取其「蒸蒸日上、马上发财」之意。区仲德解释，此阵水主财，火主马，形成水火既济的格局，寓意粮草充足，财源不绝，尤其对应2026丙午火马年，有助事业大功告成。

相关阅读：电影评论学会大奖2025丨完整得奖名单 古天乐廖子妤膺影帝影后 《私家侦探》连夺两大奖成赢家

办公室放金色时钟消煞增运

另一个更为奇特的风水局，是在办公室不同角落放置金色时钟，构成「镇煞转运金钟阵」。此阵法据说能运转时空，改善气场，达到消煞增运、趋吉避凶的效果。对于《寻秦记》这部历经波折、耗资巨大的电影来说，这个阵法被认为有极大的帮助。从《寻秦记》上映后，无论在港澳还是内地市场，票房均势如破竹，口碑载道，似乎印证了这些风水布局的非凡威力。

相关阅读：「古天乐恩人」儿子贴钱打工 街头豪派大叠银纸 曾获富爸爸掷亿元力捧捞极唔红