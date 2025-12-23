TVB严格执行禁爱令？刘佩玥周志文、陈晓华朱敏瀚唔认爱 《东周刊》独家爆何沛珈阮浩棕分手

29岁的何沛珈自2020年参选港姐入行后，备受TVB力捧，其后加入《东张西望》后，迅即升呢做《东张》女神，近年与「星三代」阮浩棕传绯闻，但两人均避谈拍拖一事，最新一期《东周刊》独家报导何沛珈与阮浩棕惊爆分手，结束两年地下情，二人手的导火线，除了聚少离多之外，主要是TVB为力捧两人上位，严格执行「禁爱令」，不准旗下花旦小生将恋情浮面。日前，何沛珈被《东周刊》独家捕捉到单独睇戏，饱受失恋之苦的她暴瘦兼神情憔悴。

TVB上位小生花旦玩「地下情」

但恋情不能浮面的，又岂止何沛珈与阮浩棕这一对。有指TVB为免影响旗下小生、花旦兼小花接Job而下达「禁恋令」，要求他们即使拍拖亦要玩「地下情」，所以丁子朗与郭柏妍、周嘉洛与陈滢与及朱敏瀚与陈晓华等人，都不能将恋情对外公开，即使绯闻传到兴起，但统统要避谈，只以以「专注工作」作例牌回应。

陈晓华朱敏瀚拒认爱

陈晓华与朱敏瀚在2019年首度在剧集《迷网》饰演情侣，有传二人戏假情真，为了争取更多时间相处，陈晓华与朱敏瀚在港岛区共筑爱巢，展开同居生活，在20241年传出婚讯，但朱敏瀚只承认与陈晓华「了解中」并表示将来若有好消息一定会向大家公布。近年担正不少剧集的陈晓华，继台庆剧《金式森林》后，紧接又有《新闻女王2》，产量属一众女艺人之冠，堪称近年的「剧后」，并凭《金式森林》角逐今届视后，因此一直未敢承认与朱敏瀚的关系。

陈懿德罗天宇秘恋一年

入行不足4年的陈懿德，在2024年被爆出与罗天宇秘密交往一年，两人均称对方为「好朋友」，并表示多数是与一群朋友聚会，但他们的互动却显得相当暧昧。备受力捧的陈懿德除独挑大梁成为《万千星辉颁奖典礼2024》的唯一司仪外，更勇夺「最佳女新人」奖，早前更获安排孭飞《声秀》主持，并入围今届台庆颁奖礼的「最佳女主持」10强 ，上位神速，即使二人拍拖被断正，只会以甜蜜互动和暧昧态度拒认恋情。

刘佩玥周志文爱情长跑不公开

今年连环主演《夺命提示》、《执法者们》、《侠医》及《巨塔之后》的刘佩玥（Moon），戏路甚广，并入围今届台庆颁奖礼的「最佳女主角」10强。日前，她更在广州举行「处女」个人音乐会，获得全方位力捧；曾有指人刘佩玥与周志文（Adrian）秘密交往超过七年，经常被拍到私下约会，例如一同出游、行街购物，甚至参与对方的家庭聚会，两人始终坚称对方是「好朋友」，外界有指两人的事业发展存在「女尊男卑」的情况。刘佩玥曾解释，因为母亲思想较为传统，担心恋情曝光会影响她的事业，所以她希望在感情稳定、有结婚共识后才会公开。

何沛珈阮浩棕两年情断？

陈滢周嘉洛低调处理感情事

获TVB打造成一线女星的陈滢，之前剧接剧，曝光率爆灯，但自《痞子殿下》与周嘉洛传出恋闻后，还被发现频频高调私下互动，周嘉洛多次被传媒拍到出入陈滢位于佐敦的豪宅，兼且高调地亲密互动，但他们始终对外坚称是「好好朋友」的关系，但作为TVB的重点艺人，其后两人同场出席公开活动时，均会刻意分开受访或减少互动，为免绯闻影响形象而采取的低调处理方式。

