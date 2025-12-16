安德尊「女友」唔止宋芝龄？享齐人之福一拖三 《东周刊》独家爆大王仲有两个红颜知己

64岁安德尊（大王）感情生活一直扑朔迷离。近日，他先在好友林嘉华的逼问下，间接承认与《流行都市》拍档宋芝龄的恋情；岂料转眼间，他又被最新一期《东周刊》独家直击与中女亲密同行，更揭安德尊身边还有一位传闻中默默守候他20年的前助手Sophia（阿So），四角关系错综复杂，令外界好奇安德尊的「正印」究竟是谁。

安德尊恋宋芝龄疑幻似真

安德尊与宋芝龄这对相差17年的绯闻情侣，自2021年被拍到跷手逛街后，关系便浮上水面。尽管两人从未正面承认，但在幕前幕后打情骂俏已是常态，甚至在节目中模拟拜堂成亲，获网民大赞合衬。早前，安德尊在好友林嘉华追问下，首度「认爱」宋芝龄，让这段恋情看似终于明朗化。

安德尊获丰腴中女贴心陪伴

然而，就在「认爱」事件后不久，安德尊出席活动时，一听到「宋芝龄」三字便立刻封口，态度180度转变。更令人意外的是，活动现场有一名身形丰腴的女士全程陪伴安德尊。活动结束后，该名中女更立即上前与安德尊会合，两人并肩而行，沿途有说有笑。女方更细心地为安德尊拿著换下的西装，服侍周到。最后，安德尊亲自驾车载著她离开，直奔铜锣湾方向「撑枱脚」。

安德尊有位红颜知己

除了宋芝龄与该名丰腴中女，安德尊身边还有一位红颜知己——前助手Sophia（阿So）。据悉，阿So自2005年起便陪伴在安德尊左右，两人曾被拍到拖手过马路，关系匪浅。安德尊在访问中谈及这位红颜知己时，曾感性地说：「我希望佢系啦！总之你储定人情！不过讲真，我唔想结婚，因为适婚年龄已经过咗。」

坐拥三位红颜知己，难怪连好友邓兆尊也笑言，安德尊的性格与自己一样「不会结婚」，并暗示安德尊身边的伴侣另有其人。看来，64岁的「钻石王老五」安德尊，仍然享受著如「无脚雀仔」般的单身生活！

