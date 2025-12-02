星级女婿大比拼！郑丹瑞女婿掌家族生意 男星爱女伴侣系百亿富三代 《东周刊》独家爆星二代恋情

近年多位「星二代」已长大成人，有人继承父母衣钵入行，有人向其他范畴发展，众人得天独厚遗传父母高颜值的基因，更成为网民谈论焦点。最新一期《东周刊》独家揭秘「性感星二代」恋情，更已经结婚的「星二代」，也有不少嫁得非常好，令人羡慕。

郑丹瑞学霸女婿背景显赫

郑丹瑞（阿旦）的大女郑瑶去年获金融才俊Jacob Chan求婚，当时高调晒巨型钻戒报喜。郑瑶去年9月公开注册仪式，宣布成为人妻，今年10宣布怀孕消息。郑瑶的老公Jacob大有来头，在剑桥工程系毕业，是一名学霸外，曾在英国伦敦从事金融业，之后到哈佛修读MBA课程，近年回流返港打理家族办公室生意。

相关阅读：李丽珍女儿与张明伟甜逛名店 《东周刊》独家爆星二代恋情 李婉华大女、钟丽缇大女男友揭秘

王曼喜拣同性伴侣

王敏德的大女王曼喜（Kayla）于2022年与同性伴侣摄影师Elaine Chen在美国举行婚礼，为爱情长跑画上句号。 Elaine的背景大有来头，其中文名为陈逸宁，是香港恒隆集团创办人之一陈曾焘的外孙女，家族资产惊人。王曼喜曾坦言当初向家人透露性取向时，母亲马诗慧一度爆发冷战，最终获家人的理解与祝福，现时Elaine已完全融入王曼喜的家庭，二人不时分享甜蜜生活放闪。

姜丽文情定工程师

秦沛女儿姜丽文（Lesley）与圈外工程师男友柏豪因为疫情，导致婚礼一直延期，最终于2022年在美国注册结婚，当时家人未能出席，直到去年才在香港补办婚宴。姜丽文曾透露2014年因情伤患上抑郁症，曾有过轻生念头，老公柏豪的出现，让她重拾对爱情的信心。姜丽文婚后为夫移居美国，暂时没有生育计划，享受二人世界。

王馨平闪嫁金融才俊

王羽与林翠女儿王馨平于2001年与金融才俊富商李家辉（Stephen Lee）结婚，至今已24年，两人恩爱如昔。王馨平曾透露父亲王羽当年不看好她与郑嘉颖的恋情，但与李家辉的相遇，是透过祖母的介绍。王馨平忆述第一次约会时，李家辉驾驶一辆低调的私家车，让她觉得对方是一个可靠的人。有指王馨平新婚时获老公赠无上限「黑卡」，对她极之宠爱。

关之琳两入豪门

关山女儿关之琳的感情生活一直备受瞩目，曾在节目《今夜不设防》中，自爆「甚么样的男人都试过」。关之琳过往的对象不少是非富则贵，1981年仅19岁时，关之琳不顾父母反对，与年长17岁的富商王国旌闪婚，二人认识仅两个月，可惜第一段婚姻只维持9个月便结束。关之琳到2015年爆出与台湾国巨集团董事长陈泰铭「不是分手，是离婚」，震惊娱乐圈。据悉，陈泰铭是台湾第九大富豪，身家超过千亿新台币（逾248亿港元）。二人秘密交往多年，最终仍分道扬镳。