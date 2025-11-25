ERROR 193郭嘉骏暗挞师妹 《东周刊》独家直击与COLLAR成员Candy拍拖撑枱脚

现年35岁的ERROR成员193（郭嘉骏）被最新一期《东周刊》独家揭露新恋情，对象是同属ViuTV、年仅22岁的女团COLLAR成员Candy（王家晴）。据悉，两人因合作综艺节目《公司逼我打篮球》而擦出爱火，至今已秘密交往10个月。

193化身暖男司机对Candy呵护备至

近日193被爆新恋情，《东周刊》独家直击193驾驶银色Benz G-Class座驾，接送刚在ViuTV收工的Candy。为保护刚萌芽的恋情，两人见面后做足保密功夫，戴上帽子和口罩。193一改往日狂傲不羁的形象，对女友呵护备至，不仅耐心等待，更驾驶至尖沙咀与Candy共享火锅晚餐。席间两人有说有笑，气氛甜蜜，餐后更一同返回193的住所共度春宵。

相关阅读：ERROR情史大揭秘！保锜多索爆「女友」肥仔最专一 《东周刊》独家爆193恋Candy

「A0女神」Candy迎初恋

193过往情史丰富，最为人知的是与「人气女神」阿Gi（樊沛珈）的一段三年情，但恋情已于去年结束。今年7月，他曾强烈否认与Lolly Talk成员Tania的绯闻，如今看来是为保护与Candy的真正恋情。

相关阅读：Candy《造星IV》出身被封COLLAR最高人气成员 自称从未拍拖 遭《东周刊》踢爆秘恋193

193出歌向Candy传情

Candy自《全民造星IV》出道以来，一直被称为「A0女神」（从未拍拖）。她曾公开表示，理想型是像193或李光洙一样的长腿Oppa。如今与193的恋情曝光，也意味著她正式告别单身，成为「A1」。据密友向《东周刊》爆料，193经常担当司机接送Candy，更会准备早餐。他最近搬到沙田，与Candy的住处相近，两人已发展至半同居关系。两人的IG上亦早已泄「蜜」，例如曾一同欣赏舞台剧，Candy也曾佩戴193自家品牌的颈链自拍，低调放闪。据密友指，Candy被193的幽默感打动，虽然两人相差13岁，但相处舒服，没有代沟。而193最近推出的情歌〈你的名字 我的圣诗〉，更被认为是向女友传情的作品。

相关阅读：COLLAR 演唱会尾场感触落泪清唱《Chosen Family》 Ivy So晒马甲线爆瘦身秘笈 Day被叫「Day B仔」发挥天然呆

193怕被伴侣管 无结婚打算

193过去曾自夸拍拖次数多不胜数，爱情观是「啱就一齐，唔啱就飞」，并无结婚打算。他当时的择偶条件是希望对方投契、不烦人、不要管得太严，最怕需要时刻报到和被查手机。如今他与Candy的甜蜜关系，似乎正因为Candy给予他足够的自由度，完全符合他的理想条件。