开平男童遭生父女友踢爆肝惨死 冷血父发谅解书生母拒妥协

在广东开平，一宗令人发指的虐童命案引发关注。一名年仅一岁半的男童，遭生父女友郭某长期粗暴对待，更在两日内三次脚踢腹部，最终导致肝脏、胰腺及肠破裂死亡。案件揭发后，男童生父向女友发出刑事谅解书，引发社会极大争议，生母坚决拒绝谅解，并质疑前夫应被追究刑事责任。

男童遗体险被火化 母及时阻止

《扬子晚报》报道，生母谢女士提供的起诉书显示，2025年8月底，郭某辞去工作，专职照顾男童。其间，她因压力巨大，多次以捏、掐、打等方式伤害男童手臂、脸颊及臀部。

广东开平1岁半男童遭生父女友踢爆肝脏惨死。

案情指出，2025年11月6日及8日，郭某三次用力脚踢男童腹部。经法医鉴定，男童肝脏、胰腺及肠破裂死亡。

2025年11月9日，男童身亡，其生父起初未直接通知谢女士，而是由其爷爷转告。谢女士赶到医院时，男童已被送往殓房，生父正办理手续。谢女士向《扬子晚报》表示：「当天如果不是我及时赶到医院，孩子或许就被火化安葬了，那这件事也就无从追责。」

接获医生建议后，谢女士报警，警方当日拘捕郭某。

公安局鉴定书。

生父谅解书引爆争议

案发一个月后（2025年12月16日），男童生父李先生单方面向郭某发出刑事谅解书。他解释，当时不知道孩子是被踢死，以为对方真心对待孩子，并非故意伤害。他承认悲痛但不知如何面对前妻，故未主动联系。

谢女士不接纳解释，她认为郭某可能在案发前已长期虐待孩子，并质疑前夫应作为从犯被追究。检方在今年3月拟以「故意伤害致死」起诉郭某，但谢女士认为行为属「故意杀人」。

法律解读

北京市中闻律师事务所律师刘凯接受《扬子晚报》访问时指出，生父单独签署的谅解书虽具法律效力，但因生母强烈反对，仅属「部分谅解」，法院从宽量刑的效果会明显削弱。他强调，量刑核心仍取决于犯罪手段的恶劣程度。

此案至今仍在司法程序中，暂未有判决。