ONEMOMENT｜郑州女试衫遭顽童拉开帘 全裸曝光于男客前

在河南郑州，一名女子在服装品牌ONEMOMENT位于金融岛银泰inPARK门店试身室试衣期间，遭一名儿童拉开布帘，导致其全身赤裸暴露，门外更有多名男性驻足围观。事件曝光后，一度登上热搜。品牌方后来发致歉声明，承认存在三项管理失职，并承诺全面整改。

据涉事女子在社交平台发文描述，其进入试身室（试衣间）时已发现门帘损坏、无法完全拉紧闭合，存在严重私隐安全隐患。其后一名儿童直接拉开布帘，当时她全身赤裸、处于完全裸露状态。

女事主惊魂未定之际，更发现帘子被拉开的瞬间，更衣区外正聚集着多名男顾客，有人甚至趴在门框向内窥视，并有数名男子全程驻足围观。更让她感到受辱的是，其中一名男顾客在事发后仍对她「似笑非笑地凝视」，而店员在过程中竟无任何制止或安抚动作。

品牌致歉承认三项失职

事件引发广泛关注后，ONEMOMENT品牌于6月22日发布《关于郑州金融岛银泰inPARK店顾客私隐权益受损事件的郑重致歉声明》。品牌方承认门店存在三项明确管理失职，包括：

试衣间门帘磁吸扣不够牢固，或掉落后未及时检修更换，存在私隐安全隐患； 试衣区域未设置异性止步警示标识，未划定私密管控区域； 当班员工在事发时未及时制止人员围观，亦未第一时间安抚当事人，未履行秩序维护与顾客保护职责。

品牌方表示已完全认可当事人提出的全部诉求，并启动全面整改，包括检查全部试衣间遮挡设施、对不能完全闭合的试衣间停止使用，以及将全国门店的门帘磁吸扣改为更牢固的挂钩形式。品牌同时承诺，若当事人有心理疏导等诉求，愿承担相关费用。

门帘设计漏洞早现端倪

有网民指出，该门店早前发布的模特在试身室拍摄的图片显示，门帘与门框之间仅有中间一处连接点，难以做到完全闭合，上侧及下侧均存在宽大缝隙，可用外力轻易掀开。这种设计被质疑构成严重的私隐安全隐患。

公开资料显示，ONEMOMENT品牌于2023年在上海创立，为针对Z世代消费者的快时尚品牌，目前在内地22个城市设有门店。