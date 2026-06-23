北京直击｜链博会开幕首设AI专区 丁薛祥：防止经贸政治化武器化

第四届中国国际供应链促进博览会（简称链博会）昨在北京开幕，中共政治局常委、国务院副总理丁薛祥致辞表示，中国不刻意追求贸易顺差，增加进口的最大障碍不在于中国自身，是在于一些滥用出口管制的国家。他批评有国家过分强调去风险、降依赖，炒作所谓中国冲击，呼吁防止经贸问题政治化、武器化、泛安全化。本届链博会吸引数千间展企，《星岛》现场直击，展会首设人工智能专区，聚集辉达、苹果、英特尔等国际科技巨头，多间展商展出人形机械人。

丁薛祥表示，如今面对单边主义、保护主义上升，产业链供应链碎片化风险增加，国际社会对此忧心。中国以实际行动稳定全球产业链、供应链，提供高品质「中国制造」和「中国创造」。他认为，中国的产业竞争力从来不是因为保护和补贴，而是由改革开放催生，由完整产业体系、超大规模市场、海量人才、持续创新等因素共同作用的结果。

链博会首设人工智能专区，现场人气高涨。 杨浚源摄

中国不刻意追求贸易顺差

他在致辞中也意有所指，强调中国现在一年进口超过20万亿元人民币，从不刻意追求贸易顺差，而是主动扩大进口，促进贸易平衡。中国增加进口的最大障碍不在于自身，而在一些泛化安全概念、滥用出口管制的国家。有些人炒作所谓中国冲击、中国导致全球失衡、中国挤压发展中国家工业化空间等论调，不符合国际分工原理、客观实际以及绝大多数人的理性认知。

丁薛祥建议，维护全球产业链、供应链稳定畅通，要加强相互信任、贸易畅通、融合发展以及资源共享。他认为，过去几年不少企业经历了全球供应链局部断裂等困难，涉及一些国家过分强调去风险、降依赖，甚至把国际分工视为不安全。

要防止将经贸问题政治化、武器化、泛安全化，消除非经济因素干扰。打贸易战、关税战只会让世界陷入更多纷争。

丁薛祥出席第四届中国国际供应链促进博览会开幕式并作主旨讲话。 新华社

关税战只让世界更多纷争

美国晶片巨头辉达首席执行官黄仁勋发表视频致辞，称赞中国是世界上重要的科技与产业中心之一，工程师表现卓越，开发者行动敏捷，企业也以非凡的规模实现发展。会上发表《第四届链博会北京倡议》，呼吁各方以实际行动推进产业链供应链国际合作。

链博会是全球首个以供应链为主题的国家级展会，今年是第四届，参展商共有676间，外资参展商比例达36.5%。

各类智能化设备，成为本届展会亮点。辉达、科大讯飞、优必选等多间企业展出多款人形机械人，可完成递送物品、舞蹈互动、拳击对战等演示，吸引大批参会嘉宾与媒体驻足。

驻京记者杨浚源