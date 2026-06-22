湖南女渐冻人遭男护工猥亵 网民多对受害人感难以理解

湖南已婚女渐冻人李小中，约定山东男子照顾她，期间遭对方乘机抚胸吻脸等方式猥亵。法院一审判男子有期徒刑一年六个月，缓刑二年。不少网民，对事主对离开家人，接受曾向她示爱并希望结婚的男被告照顾，表示难以理解。

厅中CCTV拍下猥亵过程

54岁的李小中，患渐冻症已9年，目前已失去言语能力，生活不能自理。案情指，李小中24年底，与男子陈某约定，由对方负责照顾她的生活。而陈某，在十年前曾向在北京开店，仍未发病的李小中示爱。

2024年底，与丈夫关系不佳的李小中，到了山东济南平阴县陈某家中，由对方照顾，每月付4000元人民币。期间陈某曾要求女方离婚改嫁给自己，以便取得更多低保但被拒。

李小中指，2025年间，多次被陈某殴打及猥亵，形式包括摸胸、吻脸等。过程被厅中的CCTV拍下。同年9月，李小中在朋友帮助下报警。

李小中21日向红星新闻表示，平阴县人民法院早前一审判决，陈某在承认犯罪事实，赔偿3万元取得自己谅解下，法院一审判对方有期徒刑一年六个月，缓刑二年。

案件曝光后，许多网民在痛批男被告乘人之危，欺负没有自保能力的病人无耻外，也对李小中的选择难以理解，「为啥不请专业的保姆，而是找一个对她有好感的异性」、「这事不是我们想的这么简单」、「为啥感觉怪怪的，已婚，然后约定结婚」、「还有一年的试用期」、「看完整个事件，俩都不是省油的灯」、「平时男的照顾女的洗澡上厕所，这咋算呢？」。

也有网民对李小中的遭遇表示同情，认为她虽然有家人却不能照顾自己、在异地接受异性照护又被猥亵，当中的无助无奈，外人难以评说。