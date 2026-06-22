柬埔寨太子集团高层胡石日本被捕

被美国政府制裁、与柬埔寨太子集团有关的塞浦路斯籍中国男子胡石（化名胡小伟），因涉嫌向日本地方政府申报不实住址，本月14日遭东京警视厅逮捕。中国外交部回应说，打击网赌电诈犯罪是国际社会的共同责任，希望周边国家与中方一道加大执法合作力度。

涉使用不实文书

日本《朝日新闻》及日本放送协会（NHK）引述日本警方表示，胡石虽在东京千代田区一家公司担任代表董事，但似乎同时担任柬埔寨的太子集团干部。除了现年44岁的胡石外，日方还逮捕了31岁的李垠宏以及36岁的郝凤至，两人均为中国籍。

办案人员透露，上述3人涉嫌于4月向东京中央区公所提交胡石已搬入该区的不实转入申报书，触犯「使公务员登载不实罪」及「行使该不实文书罪」等罪嫌。

太子集团是一家总部位于柬埔寨的企业，在世界各地开展房地产、金融等业务。美国警方形容该集团为「亚洲最大国际犯罪组织之一」，祖籍福建的集团创办人陈志被称为「电诈之王」，今年1月在柬埔寨被捕，并移送北京受查。

美国财政部与司法部文件显示，太子集团利用设于柬埔寨的电话客服中心，以虚假投资话术实施投资诈骗。美方已于2025年10月对与该集团相关的146个个人及法人实施制裁，名单中包括一名叫做「陈小二」的个人，日本警方认定，陈小二与胡石为同一人。

然而，胡石先前行踪一直成谜。调查人员透露，日本警方掌握了胡石在境内活动的线索，经过调查后，锁定涉嫌不实申报的犯罪线索并展开追踪。警方在大阪市多间高级饭店追查期间，透过监视器画面发现胡石行踪，最终在大阪将其逮捕。

对于东京警方逮捕太子集团高层胡石，中国外交部发言人郭嘉昆今日表示，打击网赌电诈犯罪是国际社会的共同责任，我们希望周边国家与中方一道加大执法合作力度，维护人民生命财产安全和地区国家交往合作秩序。

除了陈志落网，其党羽也相继被盯上。中国公安部日前公布，陈志犯罪集团另一名重要骨干成员刘忍从柬埔寨金边押解回国。