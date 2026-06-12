世界杯2026｜LABUBU惊喜亮相开幕式成中国元素焦点 网民笑称「替国足圆梦」｜有片

2026年美加墨世界杯于香港时间6月12日凌晨在墨西哥城阿兹特克体育场正式拉开帷幕。开幕式上，一棕一蓝两只头戴尖耳、露出锯齿大白牙的LABUBU人偶身穿定制世界杯球衣惊喜登台，共同托起迷你大力神杯。这是世界杯历史上首个受邀亮相的中国原创潮玩IP，LABUBU的出现瞬间点燃全场气氛，相关话题迅速登上多国热搜。

萌趣登场掀热议

开幕式中段，两只LABUBU人偶以「最萌球迷」姿态登场，一只举着捧花、一只举着爆米花，嬉戏打闹后共同托起迷你大力神杯。看台上球迷纷纷指着手机屏幕拍照，有人还从包上取出挂件合影。社交平台上，「LABUBU都进世界杯了」迅速登上热搜。

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据了解，LABUBU来自THE MONSTERS精灵天团，由中国香港艺术家龙家升于2015年创作。此次亮相并非简单「客串」——今年4月，泡泡玛特（POP MART）已推出LABUBU×FIFA世界杯联名系列；5月，LABUBU更出演世界杯官方单曲MV，成为世界杯历史上首个登上官方MV的潮玩IP。

「中国队首发」成网络热话

本届世界杯，中国男足再次无缘决赛圈，但中国元素无处不在——46岁的中国国际级裁判员马宁将以主裁判身份执法本届世界杯，成为首位连续执法两届世界杯的中国裁判；赛事官方足球来自深圳；各类纪念品七成来自义乌。

LABUBU在开幕式登场后，内地社交平台随即出现「#中国队首发 LABUBU马宁#」的热搜话题。有网民笑称：「国足没进世界杯，LABUBU替咱们圆梦」、「马宁身后不是空无一人，还有LABUBU」。

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世界杯「遇冷」LABUBU肩负暖场使命

值得留意的是，本届世界杯球票销售并不理想。据财联社报道，国际足联官方转售平台上挂牌出售的门票达17.6万张，主要集中在小组赛阶段。有分析指出，高昂票价及部分比赛因扩军至48队而观赏性下降，影响了球迷的观赛意欲。

在此背景下，LABUBU的出现被视为世界杯官方吸引年轻观众的「气氛组」策略。有评论指出，LABUBU让观众情绪价值提升的使命有目共睹，其「暖场效应」成功为本届世界杯创造了极具话题度的开局。