白嫖涮羊肉？︱侍应上错含糖汽水 3汉「屈」免单嘴脸疯传︱有片

顾客一定是上帝？内地有火锅店错误送上含糖汽水，遭3名男子吃饱饮光后，以有人患糖尿病为由追究责任，要求侍应免单。事件在网上引发热烈讨论，许多网民也指责涉事顾客企图白嫖且态度恶劣，贪心和嚣张的嘴脸，只懂欺负弱势的服务员，「这病（糖尿病）没白得」。

网民：活该有糖尿病

网络近日疯传的影片，显示有3名男子在一家火锅店吃毕涮羊肉，其中一名戴眼镜穿灰色上衣的靠墙男子，与店员互持手机拍摄，灰衣男不断质问店员，「我点的是有糖的，还是无糖的」、「刚才你都他Ｘ的都承认了」、「做错了事就得付出代价」。

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据网上消息指，该枱食客有人自称患有糖尿病，但用手机点选了无糖雪碧后，侍应却错误送上有糖的汽水，声称误喝后影响健康，于是在用餐完毕后，要求店方把消费全免单。

另一名秃头眼镜男，则拿出电子菜单确认原本点选的是无糖雪碧，不断质问店员「这件事是谁的责任」、「怎么来承担这件事」、「提出什么解决方案」。



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店员不堪压力后，询问是否可以「打个折」解决，灰衣男即脸露笑意，得戚的连环追问，「打几折，打多少」、「你说呀有点诚意」。

最终店员提出全单打五折，灰衣男一听即表示：「行啊，其实你说六拆我都同意」。



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影片在社交平台热传，大量网民涌入留言，「就是故意找事」、「白食党」、「物以类聚，相由心生」、「最近白嫖怪特别多」、「可乐上来了没有发现是正常可乐吗？还是为了免单把有糖的喝了？」、「有糖尿病就赶紧把钱付了然后回家等死啊」、「活该得糖尿病」、「怎么有脸录影」、「丢人，还理直气壮要免吃」。但也有网民，担心影片是摆拍骗流量。

目前，尚未有涉事食店或当地官方有回应。