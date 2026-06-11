鹅腿阿姨︱「清华、北大北名物」绿色肉传食后肚泻 自爆鸭腿充鹅腿登热搜

北京有熟食女摊贩「鹅腿阿姨」陈秀凤，以「良心」人设，走红于北大及清华大学周边，成为学生宵夜名物。人红后心雄的陈秀凤，近期将生意拓展到北京国贸商圈后，被质疑鹅肉发绿吃下肚泻不适，「鹅腿阿姨」更自揭一直用便宜的鸭腿冒充鹅腿出售，令陈秀凤迅即陷入空前诚信危机，事件一度占据10日微博热搜首三位。

辩称葱汁腌制始发绿

综合网络消息及内媒报道，陈秀凤自走红后生意不断扩张，原本活跃于北京大学、清华大学周边的「鹅腿阿姨」，近期插足北京国贸CBD，以微信团购方式卖鹅腿。



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之后，有消费者分别在网上质疑「鹅腿」来源，以及指「鹅肉」发绿，吃后有肚泻等情况。

针对食品肉色发绿，「鹅腿阿姨」曾回复「是葱汁榨汁腌制浸泡造成的，『纯绿色食品』，无任何危害，无任何加入剂，全部当天现做，请放心使用」。

最炸烈的是，「鹅腿阿姨」在团购群发公告，承认长期售卖16元的「鹅腿」，其实是鸭腿，强调「叫了十几年鹅腿阿姨，不存在欺诈」，又承认因遭某精英举报正配合相关部门核查。



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网民对于「鹅腿阿姨」诚信翻车反应激烈及两极，「海淀的学生多年没发现，一到国贸就被揭穿」、「朝阳群众果然没让人失望」、「鸭腿当鹅腿，虚假宣传十多年」、「大学生真的是最容易被忽悠的群体」、「大鸭腿2块，鹅腿7元-9元，这个差价，什么鬼都动心」、「20几岁连鸭肉还是鹅肉都吃不来吗？」。

学生：不介意，吃的是情怀

也有声称光顾过 「鹅腿阿姨」的清北学生留言，指大家也心里有数，16元买到的不会是鹅腿，但学生追求的是校园生活中的烟火气与青春回忆，「买的不是鹅腿，是学生时代的记忆。」



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爆出公关灾难后，陈秀凤向内媒表示，刚开始卖的确实是鹅腿，后来因进不到鹅腿食材，便改卖鸭腿。但具体何时改鹅为鸭，陈则未有说明。事件现时已被市监告介入调查。



6月9日，网传图片显示，「鹅腿阿姨」在一个团购群内发布群公告，称因被举报，「正在配合相关部门工作」。她称：「原材料是鸭腿，以后都会给大家写清楚，介意请勿下单，鹅腿阿姨叫了十几年了，不存在欺诈等行为。」

陈秀凤是江苏人，十多年前与丈夫开始在北京高校周边摆摊卖烧烤，吸引许多清、北大学生买来做宵夜。2023年，因「清北学生争抢鹅腿阿姨」走红网络，2024年更获邀出席北大一个妇女节论坛，成为其中一名发言嘉宾。