Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鹅腿阿姨︱「清华、北大北名物」绿色肉传食后肚泻 自爆鸭腿充鹅腿登热搜

即时中国
更新时间：07:00 2026-06-11 HKT
发布时间：07:00 2026-06-11 HKT

北京有熟食女摊贩「鹅腿阿姨」陈秀凤，以「良心」人设，走红于北大及清华大学周边，成为学生宵夜名物。人红后心雄的陈秀凤，近期将生意拓展到北京国贸商圈后，被质疑鹅肉发绿吃下肚泻不适，「鹅腿阿姨」更自揭一直用便宜的鸭腿冒充鹅腿出售，令陈秀凤迅即陷入空前诚信危机，事件一度占据10日微博热搜首三位。

辩称葱汁腌制始发绿

综合网络消息及内媒报道，陈秀凤自走红后生意不断扩张，原本活跃于北京大学、清华大学周边的「鹅腿阿姨」，近期插足北京国贸CBD，以微信团购方式卖鹅腿。

相关新闻：120W充电器？︱用家见功率仅22.5W超失望 商家：产品型号名称

之后，有消费者分别在网上质疑「鹅腿」来源，以及指「鹅肉」发绿，吃后有肚泻等情况。

针对食品肉色发绿，「鹅腿阿姨」曾回复「是葱汁榨汁腌制浸泡造成的，『纯绿色食品』，无任何危害，无任何加入剂，全部当天现做，请放心使用」。

最炸烈的是，「鹅腿阿姨」在团购群发公告，承认长期售卖16元的「鹅腿」，其实是鸭腿，强调「叫了十几年鹅腿阿姨，不存在欺诈」，又承认因遭某精英举报正配合相关部门核查。

相关新闻：淘宝热卖｜「日本叮叮」蚊香液涉假扮日货 被指误导消费者

网民对于「鹅腿阿姨」诚信翻车反应激烈及两极，「海淀的学生多年没发现，一到国贸就被揭穿」、「朝阳群众果然没让人失望」、「鸭腿当鹅腿，虚假宣传十多年」、「大学生真的是最容易被忽悠的群体」、「大鸭腿2块，鹅腿7元-9元，这个差价，什么鬼都动心」、「20几岁连鸭肉还是鹅肉都吃不来吗？」。

学生：不介意，吃的是情怀

也有声称光顾过 「鹅腿阿姨」的清北学生留言，指大家也心里有数，16元买到的不会是鹅腿，但学生追求的是校园生活中的烟火气与青春回忆，「买的不是鹅腿，是学生时代的记忆。」

相关新闻：日本一兰拉面︱北京惊现山寨店 错漏百出招牌「昭和」变「建国」

爆出公关灾难后，陈秀凤向内媒表示，刚开始卖的确实是鹅腿，后来因进不到鹅腿食材，便改卖鸭腿。但具体何时改鹅为鸭，陈则未有说明。事件现时已被市监告介入调查。

6月9日，网传图片显示，「鹅腿阿姨」在一个团购群内发布群公告，称因被举报，「正在配合相关部门工作」。她称：「原材料是鸭腿，以后都会给大家写清楚，介意请勿下单，鹅腿阿姨叫了十几年了，不存在欺诈等行为。」

陈秀凤是江苏人，十多年前与丈夫开始在北京高校周边摆摊卖烧烤，吸引许多清、北大学生买来做宵夜。2023年，因「清北学生争抢鹅腿阿姨」走红网络，2024年更获邀出席北大一个妇女节论坛，成为其中一名发言嘉宾。

 

最Hit
珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡
珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡
突发
9小时前
李泳豪YouTube频道光速破10万订阅  同行逐点拆解豪仔惊人收入  年薪势破2百万：够养李家鼎
李泳豪YouTube频道光速破10万订阅  同行逐点拆解豪仔惊人收入  年薪势破2百万：够养李家鼎
影视圈
15小时前
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
影视圈
16小时前
日本旅客离境税7.1起加价3倍！搭飞机/邮轮均需缴付 1条件可享旧税制 附7类人豁免课税
日本旅客离境税7.1起加价3倍！搭飞机/邮轮均需缴付 1条件可享旧税制 附7类人豁免课税
旅游
16小时前
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
汇丰股价单日急跌逾4% 受累两大负面因素夹击
汇丰股价单日急跌逾4% 受累两大负面因素夹击
股市
14小时前
吴千语首度曝光4层奢华爱巢 厨房全套顶级家电尽显极致品味 为「呢个人」搬进花园别墅
吴千语首度曝光4层奢华爱巢 厨房全套顶级家电尽显极致品味 为「呢个人」搬进花园别墅
影视圈
14小时前
百佳超市大派$20现金券！6月限定 简单2步领券即享
百佳超市大派$20现金券！6月限定 简单2步领券即享
生活百科
16小时前
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
食用安全
2026-06-09 18:00 HKT
太古城。资料图片
太古城财困男堕楼 倒毙平台
突发
2026-06-08 13:59 HKT