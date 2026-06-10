银发经济︱外骨骼早年用于军工医疗 动辄数十万元

骨骼机械人早年多用于军事、工业、医疗等专业领域，单价动辄数十万甚至上百万元（人民币，下同）。但随着技术不断成熟与普及，国产外骨骼价格大幅下跌，走入千元、万元区间。这些曾经充满未来感的穿戴式机械人，逐渐走进大众生活。

价格下跌 走入大众生活

放眼当下市场，主流国产外骨骼机械人售价约在6000至2万元。2024年，上海极壳科技推出世界首款消费级外骨骼「Hypershell X GO」，并实现全球量产，定价5999元。同年，上海傲鲨智能发布「遇见未来」系列产品，售价6900元起，可应用于搬重物、举高、行走等工作。2025年，海尔首款AI运动外骨骼W1面世，售价11999元，产品首发当日售罄。



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在价格持续下探的同时，产品也朝着轻量化方向改进。目前主流机型重量集中在2至3公斤，而海尔集团近期推出的外骨骼机械人W3，重量仅1.75公斤，号称「全球最轻」的外骨骼机械人。该机型定价15999元，主打登山、健行及老年出行市场。

除了直接购买，有景区尝试租赁模式。泰山景区早前投入使用500台外骨骼机械人，收费标准为80元/3小时，五一假期租赁火爆。

杭州半山公园五一假期亦投放首批外骨骼机械人，租金低至每小时9.9元。