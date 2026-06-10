Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

银发经济︱外骨骼早年用于军工医疗 动辄数十万元

即时中国
更新时间：09:44 2026-06-10 HKT
发布时间：09:44 2026-06-10 HKT

骨骼机械人早年多用于军事、工业、医疗等专业领域，单价动辄数十万甚至上百万元（人民币，下同）。但随着技术不断成熟与普及，国产外骨骼价格大幅下跌，走入千元、万元区间。这些曾经充满未来感的穿戴式机械人，逐渐走进大众生活。

价格下跌 走入大众生活

放眼当下市场，主流国产外骨骼机械人售价约在6000至2万元。2024年，上海极壳科技推出世界首款消费级外骨骼「Hypershell X GO」，并实现全球量产，定价5999元。同年，上海傲鲨智能发布「遇见未来」系列产品，售价6900元起，可应用于搬重物、举高、行走等工作。2025年，海尔首款AI运动外骨骼W1面世，售价11999元，产品首发当日售罄。

相关新闻：银发经济︱外骨骼助长者轻松出行 首4月网售额增8倍

在价格持续下探的同时，产品也朝着轻量化方向改进。目前主流机型重量集中在2至3公斤，而海尔集团近期推出的外骨骼机械人W3，重量仅1.75公斤，号称「全球最轻」的外骨骼机械人。该机型定价15999元，主打登山、健行及老年出行市场。

除了直接购买，有景区尝试租赁模式。泰山景区早前投入使用500台外骨骼机械人，收费标准为80元/3小时，五一假期租赁火爆。

杭州半山公园五一假期亦投放首批外骨骼机械人，租金低至每小时9.9元。

最Hit
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
最新现场照！多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
最新现场照！多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
时事热话
11小时前
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
影视圈
20小时前
打工仔悲歌︱员工迟开电脑8分钟遭解雇 公司举五宗罪「严重违纪」影片作证
打工仔悲歌︱员工迟开电脑8分钟遭解雇 公司举五宗罪「严重违纪」影片作证
即时中国
3小时前
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
食用安全
16小时前
六合彩︱1300万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
13小时前
吴文忻离世丨彭秀慧与吴文忻结识于童年 痛失挚友公开生前「惊喜」片：最美丽的相遇
吴文忻离世丨彭秀慧与吴文忻结识于童年 痛失挚友公开生前「惊喜」片：最美丽的相遇
影视圈
17小时前
《Sing Again 4》27岁女星金允雪离世 百日直播竟成忌日 生前最后发文：身体缺乏力气
《Sing Again 4》27岁女星金允雪离世 百日直播竟成忌日 生前最后发文：身体缺乏力气
影视圈
13小时前
荃湾煌宴酒家结业！网民惋惜长者痛失「抵食酒楼」：唔通又要去食薯条？
荃湾煌宴酒家结业！网民惋惜长者痛失「抵食酒楼」：唔通又要去食薯条？
饮食
13小时前
太子菠萝油名店金华冰厅 惊传结业招顶租！顶手费狂收33万 店方劳气解画
太子菠萝油名店金华冰厅 惊传结业招顶租！顶手费狂收33万 店方劳气解画
饮食
23小时前