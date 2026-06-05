美议员提案点名审查中国机械人 宇树科技「上榜」 学者指预防性遏制

近年发展迅速的中国人形机械人产业，已成为美国政界的眼中钉。美国跨党派众议员当地时间周三提出名为《保护美国免受敌对机械人主导地位法案》，要求美国国家安全机构审查中国等「外国对手」制造的人形机械人和四足机械人，更点名杭州宇树科技等企业。清华大学学者孙成昊对《星岛》指出，美国国家安全逻辑正在从传统的讯息通讯技术领域，延伸至具身智能领域，该法案实际上是在试图复制此前针对华为、中兴和TikTok的监管路径。

▍驻京记者杨浚源 ▍

该法案由美国众议院中国问题特别委员会主席穆勒纳尔等3名两党议员共同提出，要求对中国等「外国对手」制造的机械人进行审查，并将被确定为「对美国构成国安威胁」的机械人列入黑名单，禁止进入美国。一年内未接受审查的产品将自动进入黑名单。

称不正当手段与美企竞争

穆勒纳尔称：「中国制造的机械人对国家安全、关键基础设施和美国工人构成威胁。它们内置后门，可被劫持用于间谍活动。我们的立法将阻止这些威胁，防止中国将它们渗透到全美各地。」他还点名道，在国家补贴支持下，宇树科技和其他中国机械人公司正在通过不正当手段与美国机械人制造商竞争，这可能导致美国公司破产，并使美国陷入对中国的依赖。



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穆勒纳尔还声称：「这些公司还与中国军方关系密切，他们利用收入开发武器化机械人。我们必须立即采取行动，禁止进口具有恶意用途的外国制造的机械人。」据称，美国国际无人驾驶飞行器系统协会及部分美国人形机械人公司对这部法案表达了支持。

宇树科技2016年创立于杭州，其H/G系列人形机械人近年畅销全球。美国辉达CEO黄仁勋近期在台北表示，将与宇树合作生产机械人。

机械人料成两国竞争新焦点

清华大学战略与安全研究中心副研究员孙成昊对《星岛》指出，过去中美科技竞争集中于晶片、5G和平台经济，如今已向人工智能与机械人融合领域扩散。美国担心中国在未来具身智能时代获得类似在电动车、无人机领域的竞争优势。美国议员提出的这项法案更像是一种「预防性遏制」，即在中国机械人尚未大规模进入美国市场之前，提前建立制度性壁垒。

他相信，未来一段时间，人形机械人很可能成为继AI晶片之后中美科技竞争的新焦点。对于中国企业而言，挑战不仅来自技术突破本身，更来自如何应对日益政治化、泛安全化的国际市场环境。这也再次说明，中美科技竞争已经从单纯的技术竞争，逐步演变为技术、安全、产业和地缘政治相互交织的综合竞争。

中国已实现机械人上游配件自给

知名经济学者盘和林向《星岛》分析，人形机械人早期研发多源于军方需求，波士顿动力是典型代表，旗下人形机械人、机器狗率先和军方合作进行应用测试，主要面向残骸勘查、有毒污染区等高危场景的巡检作业。对比之下，宇树科技等国内企业研发的人形机械人，落地首发场景多集中在武术、舞蹈等商业展演领域。



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他认为，美国国家安全机构实际上是以己度人，参照本国机械人的发展惯例研判中国产业，目的是透过渲染中国威胁论，实施机械人关键技术和配件禁运。不过，中国已经基本上实现了人形机械人上游配件自给，美国难以以此遏制中国机械人发展步伐。