7日无理由退货争议｜网购45把雨伞全损兼写名竟退回 涉事小学家委会致歉赔款

近日，浙江有网店商家发文控诉，指早前接获一批寄往江苏「苏州市浒墅关中心小学」的45把红色雨伞订单。买家收货数天后申请「无理由退货」，惟商家收到退件后，发现所有雨伞均有明显使用痕迹，伞面严重破坏及出现褶皱，且每把伞上均写有学生姓名，根本无法作二次销售。事件在网上引发热议。

据内媒《扬子晚报》报道，商家表示，涉事订单于本月12日签收，买家翌日曾反映有5把雨伞损坏，惟商家因事忙未及回复，买家遂于15日将全数45把雨伞退回。商家强调，落单前已向买家声明该批雨伞为「一次性用品」，仅承诺签收时破损包换，使用后损坏恕不退换。这批雨伞连同往返运费，令商家合共损失378元人民币。商家其后多次联络买家，对方均「已读不回」。

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商家指雨伞均明显使用过及损毁。 扬子晚报

商家指雨伞都写有学生的名字。 扬子晚报

涉事学校。 扬子晚报

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内媒记者昨日（20日）前往涉事小学采访，门卫以校领导及教职员不在为由拒绝；记者其后致电学校办公室，工作人员得知采访意图后更直接挂断电话，校方至今未作任何回应。

不过，事件曝光后峰回路转。商家于19日晚已将相关控诉影片下架，并透露涉事学校的「家长委员会」已多次主动联络致歉，并全数赔偿45把雨伞的货款及所有运费损失。

有内地律师指出，「七日无理由退货」的前提是商品完好，不影响二次销售，若商品被使用甚至损毁后再要求退款，属违背诚信原则，商家有权拒绝退款并索赔。

