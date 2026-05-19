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暴力解压︱供任意拉址、灌水、㓥肚 「娜塔莎」娃娃被批宣传手法不良

即时中国
更新时间：18:00 2026-05-19 HKT
发布时间：18:00 2026-05-19 HKT

内地再有商品惹来擦边、意识不良争议。一款标榜解压的「娜塔莎Natasha」娃娃在网络爆红，因其超强的伸延性，被打出「养娃不如捏娃」、「耐造抗揍」的口号，遭人任意暴力拉扯、灌水、压扁，被质疑将「婴儿」做成暴力解压的玩具，会扭曲年轻人认知。

宣传随时随地发泄出火

据《新京报》报道，「娜塔莎」娃娃的兴起，最初是网民面对家人逼婚，将娃娃当婴儿「养」，之后有人将「娜塔莎」砸扁在地走红，触发年轻网民不断开发对待「娜塔莎」的暴力手法，包括极限拉扯、压扁、灌水撑爆、㓥肚等等。

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不少直播主推销该款玩具时，也强调暴力解压，展示娃娃的「耐造抗揍」能力，「随时随地发泄、出火儿。」

标榜暴力外，商贩在宣传该玩具时，往往又涉嫌色情「擦边」，例如「娜塔莎」的手放入内裤、将内裤提到肩膀上，甚至撕开娃娃内裤露出臀部。

报道指，该款玩具火红后，线上线下销售极佳，北京百荣世贸商城玩具城有商户表示，「娜塔莎」经常缺货，有行家每箱百件日售十箱。

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学者：或诱发对真婴儿施暴

北京师范大学新闻传播学院院长、未成年人网络素养中心主任方增泉指，将婴儿形态玩具与「养娃不如捏娃」等话术挂钩，是引导用户通过物理揉捏获得快感，容易诱导青少年将婴儿视为可供发泄的客体，长远可能削弱青少年对真实婴儿的同情心与保护欲，甚至诱发对他们施暴的冲动。

复旦大学新闻学院传播学系教授邓建国则指出，情况反映解压已从感官刺激升级为「对拟人化对象的模拟暴力」。

在平台「马太效应」的流量分配下，一些小众、畸形的低质量内容被放大，恐让参与者在潜意识中对真人做出类似行为。

 

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