柳州5.2级地震｜揭300年一遇地质背景 专家解构高楼「如坐船」成因

广西柳州市柳南区于周一（18日）一天内，先后发生两次5.2级地震，震央相距仅1公里。内地地震专家指出，是次地震震级逼近该区近300年来的历史极值；而浅层地震及特殊的岩溶地貌，更产生放大效应，令广东及广西多地居民均感受到强烈震动。

广东广西多地有震感

报道指出，首场地震于18日凌晨零时21分发生，震源深度仅8公里，属浅层地震。专家初步判定发震断层为距离震央约3公里的百朋断裂带。不少高层住宅居民形容地震时「像在海浪上」，专家解释，浅层地震的长周期波动起伏舒缓且持久，加上高楼共振及鞭梢效应（楼层越高摆动幅度越大），导致摇摆感强烈。此外，柳州市区逾七成地下区域属岩溶地貌，特殊地质对地震波具放大作用。翻查历史纪录，震央100公里范围内最大地震为1695年融水5.5级地震，意味今次5.2级地震已非常逼近该区历史极值。

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同日晚上9时44分，该区再次发生5.2级地震。中国地震台网中心研究员韩颜颜表示，两次地震相隔约21小时，属区域构造应力长期积累后的集中释放过程。她指出，短期内接连发生两次5级以上地震虽然罕见但并非特例。经过现场调查，专家初步判断地震与降雨无直接关联，而地震多发于夜间亦非规律现象，仅因夜间震感较易令人印象深刻。

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当局提醒，震区未来一段时间仍可能发生有感余震，呼吁居民远离老旧危房、土坯房及围墙等危险建筑，以免造成二次伤害。

