湖南「烧烤学院」︱网上爆红课程吸4000人报读 平均133人争一位
更新时间：17:20 2026-05-10 HKT
发布时间：16:00 2026-05-10 HKT
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湖南全国首间烧烤学院，标榜「「学历+技能」毕业可获大专学历，吸引逾4000人报名，最终只有30人获取录，平均133人争一学额。
凌晨3时上堂
「岳阳烧烤学院」由岳阳开放大学，与烧烤产业协会合作成立，烧烤学院早前推出的技能培训课程，一个月的课程，学费要5,800元人民币，通过考核可得到「中式烹调师（烧烤料理师）」技能证照。课程吸引超过4,000人报名，录取率仅0.75%。
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据《潮新闻》报道，去年成立的岳阳烧烤学院，是全国首间聚焦烧烤产业的产教融合学院。岳阳开放大学副校长姜宗福指出，岳阳有「烧烤之城」之称，烧烤属于低门槛创业，「一个烤炉就能养活一家人」。
课程内容方面，学员要每天凌晨3点半，前往传统市场观摩牛肉分切流程，由孟引帅等业界人士亲自授课，讲解牛肉部位、牛油品质与食材挑选技巧，希望建立标准化作业流程。
不过，有烧烤从业员认为，中国各地烧烤流派差异极大，单一地方成立「烧烤学院」，难以代表整个产业文化，真正的烧烤技术靠的是长期实战经验，而非短期课程。
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